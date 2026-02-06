Se comió más carne en 2025 y subió el consumo de pollo y cerdo

El consumo per cápita de carnes creció cerca de 4% en el país durante el año pasado. La participación de carne aviar y porcina subió por el aumento de precio de la vacuna.

El consumo per cápita de carnes en la Argentina aumentó casi un 4% durante 2025, con mayor peso de la aviar y porcina ante el alza de precios de la vacuna, según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Así, el incremento de consumo fue de 3,85% interanual. De acuerdo a datos relevados por la Dirección Nacional de Producción Ganadera, hubo una suba de 112,16 kg consumidos per cápita en 2024 a 116,4 kg, “consolidando la tendencia de aumento del consumo interno”, según se destacó desde la Secretaría.

Por categorías

Este crecimiento, separado por categorías, fue como sigue:

Carne bovina : aumentó de 48,49 kg en 2024 a 49,92 kg en 2025. (2,94%)

: aumentó de 48,49 kg en 2024 a 49,92 kg en 2025. (2,94%) Carne porcina : registró un incremento significativo, pasando de 17,42 kg a 18,89 kg per cápita. (8,44%)

: registró un incremento significativo, pasando de 17,42 kg a 18,89 kg per cápita. (8,44%) Carne aviar: creció de 46,25 kg a 47,68 kg (3,07%)

“Cabe mencionar que este incremento en el consumo de las tres carnes es el más alto tomando la serie 2020-2025”, insistieron desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Diversificación

“Estos resultados reflejan una mayor diversificación de la ingesta de proteínas animales, destacándose el desempeño del consumo de carne porcina (+1,47kg) y aviar (+1,42kg) como las principales dinamizadoras del crecimiento del consumo total de carnes”, destacaron.

Y cerraron: “Estos resultados dan cuenta del trabajo llevado adelante para fortalecer la producción, mejorar la competitividad y garantizar el acceso de la población a alimentos de calidad nutricional”.

Suba de precios

El crecimiento de las variantes porcina y aviar dentro del mercado cárnico también está asociado a la significativa suba de precios que viene experimentando la carne vacuna en los últimos tiempos. En este sentido, durante 2025 el rubro carnes y derivados arrojó una suba promedio de los cortes vacunos relevados por el INDEC de 68,6% interanual en diciembre pasado.

En contraste, el precio del pollo entero registró un aumento de 19,2% entre el cierre de 2024 y el cierre de 2025, una suba notoriamente menor que los principales cortes vacunos en el mismo periodo.

