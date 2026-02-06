Arranca la Pretemporada de Hockey Ranchos

Pronto comenzará un nuevo año para la Escuela Municipal de Hockey, y es por ello, que invitan a aquellos interesados en sumarse.
Los entrenamientos iniciarán el miércoles 11 de febrero.
Horarios: Lunes y miércoles de 19:00 a 21:00 hs.
Categorías: SEPTIMA – SEXTA – QUINTA – PRIMERA
CATEGORÍAS COMPETITIVAS:
Sub 14 (2012/2013)
Sub 16 (2010/2011)
Sub 18 (2008/2009)
Mayores (2007 y anteriores)
CATEGORÍAS INFANTILES:
Pre, décima/décima (2018/2019/2020/2021)
Novena (2016/2017)
Octava (2014/2015)
