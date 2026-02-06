Arranca la Pretemporada de Hockey Ranchos

Pronto comenzará un nuevo año para la Escuela Municipal de Hockey, y es por ello, que invitan a aquellos interesados en sumarse.

publicidad

Los entrenamientos iniciarán el miércoles 11 de febrero.

Horarios: Lunes y miércoles de 19:00 a 21:00 hs.

Categorías: SEPTIMA – SEXTA – QUINTA – PRIMERA

CATEGORÍAS COMPETITIVAS:

Sub 14 (2012/2013)

Sub 16 (2010/2011)

Sub 18 (2008/2009)

Mayores (2007 y anteriores)

CATEGORÍAS INFANTILES:

Pre, décima/décima (2018/2019/2020/2021)

Novena (2016/2017)

Octava (2014/2015)