Ricardo Balcedo es el nuevo Delegado de Villanueva

Luego de casi cuatro años, Guillermo Coronel tomó la decisión de dar un paso al costado, y en su lugar ya asumió el Concejal (MC) Ricardo Balcedo.

En el día de hoy la localidad de Villanueva tuvo cambio de autoridades, algo que desde hacía algún tiempo se rumoreaba que venía siendo un pedido del hasta entonces delegado, Guillermo Fabián Coronel, quien consideraba que había cumplido un ciclo.

Si bien, la versión no había sido confirmada ni por el propio Coronel, ni por el Intendente Juan Manuel Álvarez, finalmente este viernes se realizó el cambio, asumiendo en su lugar un hombre de la localidad, y con fuerte presencia en el peronismo local, como lo es el Ricardo Balcedo, quien ya ocupó ese cargo durante el mandato de Juan Carlos Veramendi, y, además, fue Concejal.

Por otro lado, aún no está confirmado cuál será el lugar que ocupará a partir de ahora Coronel, quien se cree que continuará trabajando junto al Ejecutivo, pero en Ranchos.

PALABRAS DE DESPEDIDA

“Hoy me toca despedirme de mi querido pueblo de Villanueva, sí, permítanme tomar posesión, porque aprendí a quererlo y a sentirlo propio… Fueron casi 4 años al frente de la delegación y quiero agradecerles a todos los que de una u otra forma fueron parte en este tiempo… Quiero también disculparme con aquellos que no se sintieron satisfechos con mi gestión, sepan que pude equivocarme, pero también que siempre quise lo mejor para Villanueva, y cuando me di cuenta que ya no podía darle lo mejor, decidí dar un paso al costado porque así corresponde…”, escribió Guillermo Coronel para dar cierre a su ciclo en la vecina localidad del Partido de General Paz.

Dándole la bienvenida a su sucesor, Coronel continuó: “Me reemplaza un amigo, y eso me da la tranquilidad de que Villanueva queda en buenas manos… Ojalá puedas darle lo mejor a tu pueblo!!”

“Siempre estaré agradecido por el cariño y respeto que me brindaron… Hasta siempre Villanueva!! Muchas gracias!!”, cerró Coronel.