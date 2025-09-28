Rally de Arrecifes: Fontana/Scicolone, como en el patio de su casa

Jorge Fontana y Gerardo Scicolone se dieron el gran gusto de celebrar en su tierra, ya que en un apasionante final consiguieron quedarse con esta quinta fecha del Rally Mar y Sierras, categoría que pudo darle continuidad a su calendario 2025 luego de los contratiempos causados por el clima en los últimos meses.
Por supuesto que la cita en la denominada “Cuna de Campeones” no fue la excepción en cuanto a la lluvia, ya que los organizadores debieron modificar el cronograma y disputar todos los tramos (ocho en total) en la jornada del domingo.
Eso sí, los locales pudieron celebrar. No solo por disfrutar de un gran espectáculo en los caminos (que tuvieron mucho barro durante la mañana) sino por el festejo de dos de sus exponentes, ya que la dupla de Fontana/Scicolone hizo los deberes con el Peugeot 208 Maxi Rally y se adjudicó la General tras un gran duelo que protagonizaron con Sergio y Delfina Centorame, padre e hija, que perdieron terreno en el último sector con el Hyundai i20 Rally2/RS y así les arrebataron el triunfo por 8.6 segundos; en tanto que el podio lo completó el binomio de Horacio Heiland/Belén Heiland (a 1:56.9 con el Fiat/RC2S).
“Fue un carreron. Hoy se dio todo. Pese a los días adversos, se pudo hacer la carrera y correr todos los tramos. No le aflojé nunca porque quería descontar y en el último fue para nosotros”, indicó Fontana.
Repasando lo sucedido en cada clase, el binomio Fontana/Scicolone también fue la referencia dentro de la MR, donde se adueñaron de todos los parciales y doblegaron por 30:22.7 a Luis Marcotti/Ramiro González (Peugeot 208).
Los Centorame (que habían estrenado el Hyundai i20 Rally2 con victoria en el Rally de General Lavalle) vencieron en la RS, siendo los únicos protagonistas con este tipo de vehículo.
La RC2S tuvo muchas bajas a lo largo de la actividad, aunque los Heiland se mostraron bien sólidos desde el comienzo para finalmente superar por 5:31.3 a José Luis Catera/Daniel Ramírez (Subaru) y por 11:04.8 a Adrián Gabotto/Gonzalo Yoldi (Ford Fiesta).
La Clase A también entregó alternativas cambiantes, con diferentes líderes y varios abandonos, donde finalmente todo quedó en familia, ya que Matías Segura (navegado por Micaela Racioppe) prevaleció sobre su hermano Mauricio (acompañado por Benjamín Cassano) al ganarle por 8.8 segundos; en tanto que el tercer lugar quedó para César Bilbao/Sebastián Brescia (+2:44.4)
Otro 1-2 incluso aún más familiar se registró en la R3, donde Gerardo Emma y Victoria Emma (Mini Cooper) aventajaron por 1:12.2 a Gustavo Emma/Valentina Emma (VW Bora), ambas duplas beneficiándose al máximo con el quedo en el último tramo de Fabián y Camila Bianco (que eran los cómodos líderes).
En la Junior, Gustavo Quarchioni/Esteban Parravicini (VW Gol) redondearon una tarea sin errores y consiguieron cortar la racha triunfal de Jorge Villarino/Sebastián Urriza (Renault Clio), dupla que venía de festejar en cada una de las fechas disputadas este año y que en esta ocasión terminaron como escoltas a 24.0 segundos; delante de Marcelo Petri/Lorena Buroni (+53.6 con el Gol).
Tras sumar cinco de los ocho tramos corridos, José Bastan y Patricio Márquez se quedaron con la celebración en la N7 para prenderse en la lucha por el torneo. Con el VW Gol le ganaron por 1:03.8 a Matías De Prado/Joaquín Montenegro (Gol) y por 1:14.7 a Diego Scigliano/Darío Bericiartua (Gol).
Los Varas tampoco quisieron ser menos y se llevaron la victoria a casa dentro de la Clase N3, ya que Sergio y Valentino marcaron el rumbo con el VW Gol y doblegaron por 32.5 segundos a Pablo Carcano/Damián Ramírez (que con el Peugeot 206 ascienden bien arriba en el campeonato) y por 2:54.5 a Rubén Manzoni/Félix Leclercqu (Gol).
La RC5 continúa entregando mucha paridad y definiciones atrapantes. Nuevamente les tocó festejar a Pablo Veiras y Alfonzo Mutio, quienes con el Toyota Etios aventajaron por apenas 3.8 segundos a Nicanor Bianco/Hernán Salvador (Peugeot 207), mientras que Manuel Sancho/Ariel Velázquez (a 2:01.9 con el Etios) completaron el podio, repitiéndose el mismo resultado de la fecha anterior.
Aunque en esta presentación la definición más cerrada se dio en la N1, donde Jeremías Villarino/Daniel Niballo (VW Gol) le ganaron por solamente tres segundos a Kevin Echeveste/Juan Carlos Ceschi (Gol); con Agustín Díaz/Leonardo Díaz, los líderes del certamen, ocupando el tercer escalón (a 39.1).
El binomio integrado por Fabricio Bustamante/Agustín Beheraborde (VW Gol) fue el único que pudo completar la exigencia dentro de la N1L y celebró. En tanto que en la AH, la victoria quedó para Braian Cemborain/Pablo Pereyra, quienes con el VW Gol se impusieron a Lisandro Villano/Lisandro Santi (a 34.5 con el VW Gacel) y a Matías Targiano/Bautista Targiano (a 2:15.2 con el VW Senda).
Clasificación General Final por Clases:
RS:
1) S. Centorame/D. Centorame (Hyundai i20 Rally2) 38:34.3
MR:
1) J. Fontana/G. Scicolone (Peugeot 208) 38:25.7
2) L. Marcotti/R. González (Peugeot 208) +30:22.7
RC2S:
1) H. Heiland/B. Heiland (Fiat) 40:22.6
2) J. L. Catera/D. Ramírez (Subaru) +5:31.3
3) A. Gabotto/G. Yoldi (Ford Fiesta) +11:04.8
4) R. Del Campo/M. Bazan (Mitsubishi Lancer Evo X) +40:31.6
JR:
1) G. Quarchioni/E. Parravicini (VW Gol) 40:58.5
2) J. Villarino/S. Urriza (Renault Clio) +24.0
3) M. Petri/L. Buroni (VW Gol) +53.6
4) M. Goicoechea/D. Pérez (VW Gol) +1:22.2
A:
1) Mat. Segura/M. Racioppe (VW Gol) 41:23.7
2) Mau. Segura/B. Cassano (VW Gol) +8.8
3) C. Bilbao/S. Brescia (VW Gol) +2:44.4
4) Dan. Trosset/E. Braggazi (VW Gol) +32:31.8
5) Nic. Trosset/A. Sanguinetti (VW Gol) +39:36.7
R3:
1) Ger. Emma/Vic. Emma (Mini Cooper) 49:10.2
2) Gus. Emma/Val. Emma (VW Bora) +1:12.2
N7:
1) J. Bastan/P. Márquez (VW Gol) 41:56.1
2) M. De Prado/J. Montenegro (VW Gol) +1:03.8
3) D. Scigliano/D. Bericiartua (VW Gol) +1:14.7
4) S. Dospital/M. Varas (VW Gol) +2:18.8
5) C. Acosta/P. Santos (VW Gol) +15:09.7
N3:
1) S. Varas/V. Varas (VW Gol) 46:47.9
2) P. Carcano/D. Ramírez (Peugeot 206) +32.5
3) R. Manzoni/F. Leclercqu (VW Gol) +2:54.5
4) R. Amichetti/A. Amichetti (VW Gol) +4:33.1
RC5:
1) P. Veiras/A. Mutio (Toyota Etios) 43:35.2
2) N. Bianco/H. Salvador (Peugeot 207) +3.8
3) M. Sancho/A. Velázquez (Toyota Etios) +2:01.9
4) C. Garavano/O. Moreno (Nissan March) +4:51.1
5) E. Loughil/E. Elizalde (Ford Fiesta) +33:24.2
N1:
1) J. Villarino/D. Niballo (VW Gol) 43:38.9
2) K. Echeveste/J. C. Ceschi (VW Gol) +3.0
3) A. Díaz/L. Díaz (VW Gol) +39.1
4) D. Manin/J. Braña (VW Gol) +44.9
5) R. Lujan/L. Castañarez (VW Gol) +51.5
6) P. Pérez/H. Arriola (VW Gol) +2:08.7
7) M. Carranza/J. González (Ford Ka) +2:33.1
9) C. Silveyra/F. Ulloa (VW Gol) +4:26.9
8) F. Sarciat/G. Gerez (VW Gol) +4:29.8
10) M. Arean/M. Arean (VW Gol) +7:19.6
N1L:
1) F. Bustamante/A. Beheraborde (VW Gol) 46:59.8
AH:
1) B. Cemborain/P. Pereyra (VW Gol) 45:46.2
2) L. Villano/L. Santi (VW Gacel) +34.5
3) M. Targiano/B. Targiano (VW Senda) +2:15.2
4) G. Martino/S. Martino (VW Senda) +6:45.1
5) J. C. Muiño/E. Rodogno (VW Gol) +10:49.9
Fuente: Rally Mar y Sierras oficial