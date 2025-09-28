Alejandro Tallarico fue tercero en Concordia

Con la participación de casi 400 penalistas, se corrió la 1ª jornada de la 9ª edición del Gran Premio Internacional Pescadería Concordia, uno de los encuentros más esperados del ciclismo regional y nacional.

La prueba de fondo quedó en manos del saladillense Federico “Cachorro” Vivas, quien se impuso con potencia en un sprint masivo que levantó al público de sus asientos, y coronó el cierre de la jornada con una definición vibrante.En Master “A y B” (foto) fue tercero el ranchero Alejandro Tallarico.

Al término de esta primera etapa: 1° Lázaro Villaruel, 2° Ernesto Dostal, 3° Alejandro Tallarico, 4° Gonzalo Tagliabue, 5° Martin Garrocho, 6° Diego Zicavo, 7° Martin Rivarola, 8° Juan Carlos Ríos, 9° Guido Coppello, 10° Nicolás Pallares.

Fuente: El Suplente