Movilidad, infraestructura vial, educación rural y arbolado: claves de la recorrida de Javier Rodríguez

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, llevó adelante este viernes una amplia agenda de actividades en Las Flores, General Alvear y Saladillo, entregando equipamiento, habilitaciones y recursos para mejorar la educación agraria, el agregado de valor, la infraestructura vial rural y la producción forestal.

«La provincia no está en el aire: se construye sobre la base de los 135 municipios. Y como dice nuestro gobernador, los 135 municipios son igual de importantes, porque en cada uno viven bonaerenses», afirmó el ministro.

La jornada comenzó en el Paraje Rosas, en Las Flores, donde Javier Rodríguez, junto al intendente Alberto Gelené, entregó un minibús al Centro Educativo para la Producción Total (CEPT) N° 37. La unidad, con capacidad para 18 personas, garantizará el traslado de estudiantes hacia sus actividades académicas y productivas. «Estos vehículos son una herramienta fundamental para asegurar la igualdad de oportunidades de los jóvenes en el ámbito rural, para que puedan formarse y capacitarse sin obstáculos», afirmó el ministro.

En ese marco, Javier Rodríguez destacó: «El CEPT es fruto de una comunidad que decidió construir, que decidió proyectarse, que dijo ‘es posible’. Y esa es la mirada que queremos desde el gobierno de la provincia: un desarrollo que parte de cada localidad. La provincia crece cuando crecen sus comunidades. Por eso insistimos en llegar a cada distrito, en brindar acompañamiento, porque ese es el camino hacia un desarrollo más justo.»

Durante la visita, las autoridades subrayaron el papel central de los CEPT en la provincia, que combinan la formación en el aula con proyectos productivos y comunitarios, contribuyendo al arraigo de las familias rurales.

Posteriormente, Javier Rodríguez se trasladó a Saladillo, donde inauguró junto al director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, y al intendente José Luis Salomón, la nueva sala de elaboración de quesos de la Escuela de Educación Secundaria Agraria (EESA) N° 1 de Cazón. El establecimiento, que cuenta con tambo propio, recibió la habilitación como Pequeña Unidad Productora de Alimentos Artesanales (PUPAA), que permitirá a la cooperadora escolar procesar hasta 1.000 litros de leche semanales en quesos de pasta dura y semidura.

«Hoy habilitamos la sala de producción de alimentos como una pequeña unidad productora comunitaria. Esto se vincula directamente con la educación. No se trata solo de aprender procesos productivos, sino de hacerlo en condiciones que garanticen calidad e inocuidad. El consumidor, esté a 100 o a 300 kilómetros, debe tener la certeza de que ese alimento fue producido en condiciones seguras. Eso es fundamental transmitirlo a los estudiantes», expresó el ministro.

En la misma ciudad, el ministro encabezó la entrega de ejemplares de eucaliptos y casuarinas en el marco del Plan de Incentivos a la Actividad Forestal (PIAF) y del Programa de Bosques Urbanos. Solo en esta visita se distribuyeron 1.565 árboles a beneficiarios de Alberti, Chivilcoy, General Alvear, General Belgrano, General Paz, Las Flores, Monte, Punta Indio y Saladillo.

«Hoy entregamos árboles de dos programas: uno vinculado a lo rural y otro a lo urbano. Cuando hablamos de lo urbano, hablamos de bosques urbanos. El árbol es fundamental, pero un bosque urbano es más que árboles sueltos: es calidad de vida y es cuidado del ambiente. Queremos que los árboles que hoy entregamos crezcan, den sombra y producción, ya sea en un campo o en una ciudad. El objetivo no es solo la entrega de hoy: la meta es verlos desarrollados en 10 o 20 años», señaló Javier Rodríguez.

«La forestación tiene que ver con la calidad de vida, con el ambiente y con las futuras generaciones. Estamos generando condiciones para que vivan mejor quienes vengan después. Apostar al árbol es apostar al futuro. Pero también el árbol tiene un valor simbólico. Representa memoria y recuerdo. Por eso celebro la iniciativa de plantar árboles en homenaje a los héroes de Malvinas. Nada mejor que un árbol para mantener viva la memoria», agregó.

La recorrida finalizó en General Alvear, donde Javier Rodríguez junto al intendente, Ramón Capra, entregó una pala cargadora frontal de 100 HP destinada al mejoramiento de los caminos rurales. La maquinaria permitirá intensificar las tareas de mantenimiento de la red vial, clave para el traslado de la producción agropecuaria y la conectividad de las comunidades.

Actualmente, la provincia de Buenos Aires cuenta con 65 Escuelas de Educación Agraria, 28 Centros de Educación Agraria y 35 Centros Educativos de Producción Total, lo que representa aproximadamente el 22% de los establecimientos de educación agraria de todo el país.