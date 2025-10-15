Por «Robo»: Allanamientos en dos barrios de Ranchos

El Comando de Prevención Rural de General Paz, efectivizó este martes, dos órdenes de allanamiento en nuestra ciudad.

Según informan fuentes allegadas a la investigación, la causa está caratulada “Robo”, y se venía trabajando en conjunto con la comisaría de Ranchos.

“Se identificaron los domicilios de los autores, como sus circunstancias personales, y se aportó material de prueba al magistrado de intervención, llevando a cabo en el día de ayer dos allanamientos: uno en Villa Ramallo, y otro en el casco urbano de Ranchos, arrojando la diferencia resultado positivo”.

Se completó el procedimiento “notificando a los causantes de la formación de la causa”.