La inflación de septiembre fue de 2,1% y acumula 22% en lo que va del año

Según el Indec, la inflación interanual es de 31,8%. “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, con la mayor incidencia en el índice, subió 1,9% a nivel nacional.

La inflación de septiembre fue de 2,1%, según informó esta tarde el Indec. Con este nuevo dato, el nivel general de precios acumula una suba del 22% en los primeros nueve meses del año y una variación interanual del 31,8%, en comparación con septiembre de 2024, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) dado a conocer esta tarde por el Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Este 2,1% de septiembre es la mayor alza de los últimos cinco meses (1,5%, 1,6%, 1,9% y 1,9%), por detrás del 2,8% de abril; en marzo fue de 3,7%. En cuanto al Gran Buenos Aires, se registró una suba del 2,1%, y en la denominada región Pampeana, 2%.

“Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” fue la división que más aumentó durante el mes, con una suba del 3,1%, impulsada por los incrementos en los alquileres y servicios básicos. En segundo lugar se ubicó “Educación”, también con un 3,1% (3,4% en el Gran Buenos Aires y 2,8% en la región Pampeana), mientras que “Salud y transporte” registraron avances del 2,3% y 3,0%, respectivamente.

Por el contrario, los sectores con menores alzas fueron “Recreación y cultura” (+1,3%) y “Restoranes y hoteles” (+1,1%). En tanto, la división “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, que tiene la mayor incidencia en el índice, subió 1,9% a nivel nacional (2% en el Gran Buenos Aires y 1,3% en la región Pampeana), aunque fue el rubro de mayor peso en casi todas las regiones, salvo en la Patagonia, donde predominó el impacto del transporte. En el Gran Buenos Aires la mayor suba se registró en «Educación», 3,4%, en tanto que en la región Pampeana se registró en “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, 3,7%.

El Indec destaca que los precios regulados fueron los que más subieron en septiembre, con un alza promedio del 2,6%, seguidos por los estacionales (+2,2%) y el IPC núcleo, que mide la evolución de los precios sin considerar factores estacionales ni regulados, con un 1,9%.

En Gran Buenos Aires el Indec incluye a Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 partidos bonaerenses. En tanto, Patagonia abarca Bahía Blanca, Concordia, Córdoba, Gran La Plata, Mar del Plata, Paraná, Rafaela, Río Cuarto, Gran Rosario, Gran Santa Fe, Santa Rosa, Tandil, Villa María y Zárate.

Indec: nuevo índice

En su informe, el Indec mencionó, además, que desde enero de 2026 comenzará a regir una nueva metodología de cálculo del IPC basada en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2017-2018, que permitirá una medición más precisa y actualizada del consumo de los hogares argentinos.

