Podio para Sergio Fredes en Colón

Este domingo 11, se disputó en el circuito «Emilio Reybet», del Autódromo de Colón, una carrera homenaje a la trayectoria de Germán y Mariano iros, en donde el ciclista ranchero, Sergio Fredes, se ubicó en el segundo lugar.

Tras un electrizante sprint final, Federico Vivas se quedó con el triunfo en la prueba principal para Elite y Sub 23 de la gran jornada, disputando milímetro a milímetro con el ranchero.

La organización estuvo a cargo de la Sub Comisión del Club 9 de Julio, en una jornada donde el sol y el calor fueron protagonistas.

La competencia, fue el preludio de la revancha de la Doble Bragado, y

SPRINT FINAL – Video Data Deportiva: https://www.facebook.com/reel/1278488284101168