Marita Eseiza es la nueva Delegada de Villanueva

En el día de hoy, asumió como Delegada Municipal en la localidad de Villanueva, la Sra. Marita Eseiza.

Recientemente jubilada del Consejo Escolar, Eseiza se incorpora al Ejecutivo, ocupando el lugar que dejara bacante Ricardo Balcedo, tras asumir su banca en el Honorable Concejo Deliberante, el pasado 13 de diciembre.

Balcedo, Coronel y Álvarez en en acto por el día de Villanueva (Foto Archivo)

Cabe recordar, que Ricky Balcedo había ocupado nuevamente el cargo el 28 de marzo del pasado año, luego de casi cuatro años de mandato de Guillermo Fabián Coronel, quien tomó la decisión de dar un paso al costado, al considerar que ya había cumplido un ciclo.