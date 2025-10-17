Nuevo desafío para el Forrest Gump argentino: romper el Récord Guinness por 30 sueños olímpicos

Bajo la consigna 30×30 (30 horas por 30 promesas olímpicas), Rodolfo Rossi busca romper el récord corrido en cinta

publicidad

Rodolfo Rossi, referente del ultramaratón argentino y poseedor de los récords nacionales de 100 km y 24 horas en cinta, se prepara para un nuevo desafío: superar la marca mundial de 31 horas, 22 minutos y 37 segundos, establecida por Mayank Vaid (India) en 2022, bajo la fiscalización de jueces internacionales de la IAAF (International Amateur Athletic Federation).

Desde el 22 al 31 de octubre a partir de las 8:30h, en Megatlón Núñez (Av. del Libertador 8000, CABA), con 50 años el ultramaratonista Rodolfo Rossi intentará romper el récord corriendo en cinta durante 10 días —completando las 30 horas de carrera— con un fin solidario: apoyar a 30 jóvenes atletas argentinos con proyección olímpica.

El reto, denominado “30 horas x 30 sueños olímpicos”, combina la pasión por el deporte con un compromiso social: recaudar apoyo para 30 jóvenes atletas argentinos de entre 13 y 20 años, con destacada proyección hacia los Juegos Olímpicos.

Según Rossi, “cada hora de esfuerzo representa el sueño de un joven que entrena para dejar al país en lo más alto” y ese es el verdadero motor de impulso para concretar cada una de sus iniciativas.

Rodolfo Rossi ha representado a la Argentina en los Mundiales de 100 km de Taiwán (2003) y Qatar (2014), además de haber corrido de La Quiaca a Ushuaia en 113 días. Campeón Argentino de 24 horas y Subcampeón de 100K en 2023, Rossi continúa desafiando sus límites a los 50 años, combinando su vida profesional como Licenciado en Administración (Universidad de San Andrés) y especialista en Negocios Digitales.