El Rally vuelve a los Pagos del Tuyú

El Rally Mar y Sierras vuelve a su cuna, General Madariaga, para disputar la primera fecha doble de la temporada, donde además se pueden consagrar los primeros campeones del 2025.

El 7, 8 y 9 de noviembre nos espera una nueva edición del Rally en los Pagos del Tuyú, una de las competencias con mayor tradición sobre terrenos llanos en el territorio argentino.

Para conocer todos los detalles de este evento la categoría invita, el próximo lunes 20 de octubre a partir de las 11 hs, a seguir la transmisión en vivo de la Conferencia de Prensa presentación a través del Facebook de la Municipalidad de General Madariaga.

Rally Mar y Sierras Oficial