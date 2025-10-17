JUEGOS BONAERENSES: General Paz sumó tres medallas en la anteúltima jornada

Ubaldo Torres y Adriel Malla sumaron medalla de oro en Sapo Intergeneracional, mientras que Florencia Sequeira logró su cuarta medalla consecutiva en el certamen, colocándose en lo más alto de la tabla de lanzamiento de Bala S18. Además, Fiamma Basualdo Bonavita y Maitena Quetgles ganaron la de plata en Beach Voley S16.

Este viernes se comenzaron a definir las posiciones en las disciplinas de equipo, así como también en el Sapo Intergeneracional, en la final provincial de los Juegos Bonaerenses. También concluyó la participación en atletismo.

En la jornada del jueves, las chicas de vóley Sub16 escolar, y de Beach vóley sub 16 pasaron a la semifinal, que se jugaron este viernes. Las primeras cayeron ante Pergamino por 2 a 0, y mañana deberán enfrentar a General Pueyrredón por el tercer puesto. Por su parte, como decíamos anteriormente, las segundas vencieron a 2-1 a Baradero, y en la final cayeron ante General Pueyrredón, logrando así, medalla de plata.

Por su parte los chicos de Vóley Sub 18 enfrentaron en la semi final a Pergamino, quienes los vencieron por 2-0. Este sábado jugarán por el tercer puesto contra Lomas de Zamora, a las 10,30 hs.

La dupla de Sapo Intergeneración se mantuvo puntero en la tabla durante todo el certamen, y de esta manera, Ubaldo y Adriel se quedaron con el oro. Para Ubaldo es el segundo año, ya que, en la edición anterior, logró igual resultado, de manera individual.

El atletismo tuvo su momento, y la que nunca falla Florencia Sequeira, volverá nuevamente con medalla de oro, en Lanzamiento de Bala Sub 18. Martín Eichel, también compitió en Lanzamiento de Bala sub 18, y se ubicó en el 5º puesto.

Los Bonaerenses en Carrera también participaron en la jornada, completando con éxito los 10 Kilómetros. Kevin Quinteros, Claudio Díaz, Santiago “Tatín” Andreoli (junto a Silvio Almeida), y Norma Zaffignani fueron los atletas que representaron a General Paz.

La delegación de General Paz obtuvo los siguientes resultados.

Voleibol-Sub 16-Femenino-Escolar Abierta (Zona B)

Semifinal: GENERAL PAZ 0 VS. 1 PERGAMINO

Tercer Puesto: GENERAL PAZ Vs. GENERAL PUEYRREDÓN (a jugarse 18/10- 8:30 hs.)

Francesca Brenna, Emma Santalucía, Abril Seillant, Juana Irigoite, Ambar Piñero, Isabella farisano, Justina Scarpitta, María Lucía Rondinelli, Mora Bianco. DT: Nicolás Rey. Acompañante: Eulalia Santalucía

Beach Vóley-Sub 16-Femenino-Libre (Zona B)

Semifinal: GENERAL PAZ 2 VS. 0 BARADERO

Final: GENERAL PUEYRREDÓN 2 vs. 0 GENERAL PAZ – MEDALLA DE PLATA

Maite Quetgles y Fiamma Basualdo Bonavita. DT: Nicolás Rey. Acompañante: Karina Southwell

Voleibol-Sub 18-Masculino-Escolar Abierta (Zona B)

Semifinal: PERGAMINO 2 VS. 0 GENERAL PAZ

Tercer puesto: GENERAL PAZ vs. LOMAS DE ZAMORA (a jugarse 18/10- 10:30 hs.)

Felipe Agustín Covelli, Lucas Oporto, Fausto Díaz, Benjamín Eseiza, Elías Constantino, Facundo Contreras, Bautista Castronuovo, Octavio Bonacina, Santino Benavidez, Ramiro Blanco. DT: Braian Santero. Acompañante: Eugenia Dobaño

SAPO-INTER GENERACIONAL-AMBOS SEXOS-LIBRE – ETAPA CLASIFICACIÓN: 1º – 09280.000 puntos – MEDALLA DE ORO

Ubaldo Torres y Adriel Malla

LANZAMIENTO BALA SUB 18 – FEMENINO LIBRE: Medalla de Oro

Florencia Sequeira

LANZAMIENTO BALA SUB 18 – MASCULINO LIBRE: 5º puesto

Martín Eichel