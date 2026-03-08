Newcom: Fortineros arrancó la temporada 2026 en Berazategui

Este domingo dio indicio a sus competencias, el equipo de Newcom “Fortineros”. En esta oportunidad, fue en la Liga del Vidrio, de Berazategui.

En el primer turno el mixto +60 se impuso ante Chascomús B. A continuación el mixto +50 le ganó a SOIVA por 2 a 0.

Posteriormente, volvió a jugar el mixto+50 enfrentándose a Las Pirañas de Pilar, siendo el primer set para Fortineros, el segundo para Pirañas, y en el tie break Fortineros se impuso, en un tremendo partido.

Para finalizar la jornada, Fortineros se impuso en el mixto +60 ante Pueblo Nuevo. Aquí, el Profesor Horacio Tebes, destaca el debut de la jugadora Gabriela Vitilón, y “demas está decirlo, el gran desempeño de los dos planteles Fortineros”, agregó.

Dutante la competencia, el Profesor Horacio tebes sufrió una descompensación, y debió ser asistido por personal de salud, sin embargo, lleva tranquilidad a sus seres queridos asegurando encontrase bien: “En lo particular, quiero decirles que ya estoy bien, porque a muchos les va a llegar el comentario y se preguntarán qué tuve. Fue un bajón de presión”, aclara.

Por ultimo, desea “agradecerles al personal de enfermería del torneo, y a todos los que me acompañaron, como así también al personal del hospital de Berazategui”.