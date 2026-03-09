La Patrulla Rural infraccionó a una persona de sexo masculino por caza ilegal

El Comando de Prevención Rural de Gral. Paz procedió a la interceptación de tres personas de sexo masculinos oriundos de este medio, quienes se encontraban realizando caza ilegal acompañado de 3 perros de la raza galgo, se encontraban dentro del establecimiento conocido como Don Orlando, por ello se labraron las actuaciones contravencionales de rigor, y posterior diligenciamiento al Ministerio de Desarrollo Agrario
Interviene en el caso Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires.
