Mar del Plata recibe a más de 30.000 finalistas de los Juegos Bonaerenses

Con récord de inscriptos y nuevas disciplinas, la 34ª edición de la competencia provincial se desarrollará en Mar del Plata del 13 al 17 de octubre.

La Provincia de Buenos Aires vuelve a vivir su gran fiesta del deporte y la cultura. Este lunes 13 de octubre, el gobernador Axel Kicillof encabezará en Mar del Plata la ceremonia de apertura de la 34ª edición de los Juegos Bonaerenses, acompañado por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo.

publicidad

El acto se desarrollará en el tradicional escenario de Las Toscas, con un show musical y la presencia de atletas destacados que participaron en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR).

El evento, organizado por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad junto a la Subsecretaría de Deportes y el Instituto Cultural, reúne a más de 30.000 finalistas de toda la Provincia en lo que ya se consolidó como la competencia deportiva y cultural más grande del país. Este año participaron 480.000 bonaerenses, un nuevo récord que superó la marca alcanzada en 2024.

El origen de los Juegos Bonaerenses

Desde su creación en 1992, los Juegos Bonaerenses promueven la práctica deportiva, la inclusión y la expresión cultural en los 135 municipios, fortaleciendo el sentido de identidad local y provincial.

La competencia se desarrolla en tres etapas: local, regional e interregional. Tras meses de actividades en cada distrito, los mejores deportistas y artistas llegaron a la instancia final en Mar del Plata, que se extenderá hasta el viernes 17 de octubre.

Entre las principales novedades de esta edición se destacan la incorporación del taekwondo ITF y la pesca en la categoría juveniles, además de nuevas pruebas de lanzamiento de disco y martillo en atletismo. En hockey se adoptó la modalidad de once jugadores, mientras que en la categoría intergeneracional se sumaron bochas, sapo y fútbol tenis.

Distintas propuestas

También habrá propuestas para personas con discapacidad y adultos mayores, con actividades culturales y deportivas adaptadas, y una nueva disciplina de acrobacia aérea dentro del área de Cultura. Por su parte, la categoría de trasplantados mantiene sus tres pruebas: atletismo (1.500 metros), natación (50 metros) y tenis de mesa.

Durante la semana de competencia, la Plazoleta Almirante Brown, en plena rambla marplatense, funcionará de 10 a 18 como punto de encuentro con actividades abiertas al público. Habrá muestras artísticas, propuestas participativas, talleres, charlas sobre nutrición y psicología deportiva, y espectáculos de freestyle y danzas urbanas.

El espacio contará además con stands de distintos ministerios provinciales y una nueva edición de la Feria del Mercado de Productores Familiares, organizada por la Dirección de Economía Social, donde emprendedores bonaerenses ofrecerán productos regionales y de la economía social.

Los Juegos Bonaerenses son mucho más que una competencia: son un encuentro entre generaciones, talentos y territorios que hacen de la provincia un verdadero mosaico de diversidad, esfuerzo y creatividad.

DIB