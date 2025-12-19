La Provincia refuerza la vacunación antigripal ante el avance del H3N2 en el mundo

Ante el brote de influenza A en el Hemisferio Norte, Salud bonaerense pidió a los grupos de riesgo vacunarse para anticiparse a la temporada de gripe.

Con el foco puesto en la prevención y el monitoreo epidemiológico, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires reforzó en los últimos días el llamado a vacunarse contra la gripe ante el brote de influenza A (H3N2) que se registra en el Hemisferio Norte y la reciente detección de casos en países de América Latina como Perú y Chile . Si bien en Argentina no se han confirmado contagios del subclado K ni un aumento inusual de infecciones, las autoridades sanitarias advierten sobre la necesidad de anticiparse a un posible adelanto de la temporada de gripe.

La influenza A (H3N2) subclado K es una variante del virus de la gripe A que, hasta el momento, no ha mostrado mayor gravedad que otros subtipos conocidos. Sin embargo, en Europa se observó un comportamiento atípico del virus, con una circulación más temprana de lo habitual y un incremento significativo de casos e internaciones, lo que encendió las alertas sanitarias a nivel internacional.

En ese marco, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, remarcó a través de sus redes sociales que “en el Hemisferio Norte se registra un brote de influenza A (H3N2), con adelanto en la circulación del virus en varios países de Europa”, y subrayó que la situación es seguida de cerca por las autoridades argentinas. “Estamos siguiendo el avance y monitoreando lo que está sucediendo en diferentes países del mundo. Chile registró hoy el primer caso, identificando esta variante”, señaló.

Desde la cartera sanitaria provincial aclararon que, en Argentina, la influenza circula durante todo el año, incluido el subtipo A, pero que hasta el momento no se detectaron casos del subclado K ni un crecimiento fuera de lo habitual en la cantidad de infecciones. Aun así, el escenario internacional obliga a extremar recaudos y fortalecer las estrategias de prevención, especialmente en los sectores más vulnerables.

“La vacunación antigripal es la principal herramienta de prevención y es clave para estar preparados ante un posible adelanto de la temporada de gripe”, sostuvo Kreplak, quien insistió en la importancia de que las personas que integran los grupos priorizados se apliquen la dosis correspondiente si aún no lo hicieron durante 2025.

En ese sentido, el Ministerio de Salud recordó que deben vacunarse las personas embarazadas y puérperas; los niños y niñas de entre 6 y 24 meses; las personas de 65 años y más; quienes tengan entre 2 y 64 años con factores de riesgo; y el personal de salud, incluyendo cuidadores. “La prevención es clave para cuidar a quienes más lo necesitan”, enfatizó el ministro bonaerense.

La vacuna antigripal es gratuita para todos los grupos priorizados y se encuentra disponible en los vacunatorios de la Provincia de Buenos Aires. Desde el gobierno provincial destacaron que el acceso a la inmunización forma parte de una estrategia integral que busca reducir complicaciones, internaciones y fallecimientos asociados a la gripe, especialmente en contextos de mayor circulación viral.

Finalmente, las autoridades sanitarias insistieron en la importancia de mantener medidas generales de prevención, como la higiene de manos, la ventilación de ambientes y la consulta temprana ante la aparición de síntomas compatibles con enfermedades respiratorias. Mientras el sistema de salud continúa monitoreando la evolución de la influenza a nivel regional e internacional, la vacunación aparece como la herramienta central para anticiparse y mitigar el impacto de la gripe en la población bonaerense.

