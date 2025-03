Juan Manuel Álvarez: “Para este intendente, ninguna ideología o estructura partidaria esta por encina de los intereses de este distrito y sus vecinos”

En la tarde noche de este viernes se llevó adelante la apertura de sesiones ordinarias del Honorable Concejo deliberante de General Paz.

publicidad

La sesión tuvo lugar en el salón “Marcelo Salerno” de Lipolcc y contó con el discurso del Intendente Juan Manuel Álvarez, quien realizó un detalle de lo más relevante del 2024, y los objetivos que se plantean para el presente año.

En un discurso bastante acotado, pero que abordó los puntos que más preocupan y ocupan al ejecutivo municipal: Educación, Salud y Seguridad.

A través del planteamiento de cifras que se fueron dando en diferentes áreas, que demuestran el preocupante deterioro económico y social que se está viviendo, Álvarez resaltó la ayuda y compromiso del gobierno provincial, en contrapartida del accionar del gobierno nacional, que con sus políticas “ha provocado un importante incremento en la demanda social”.

Por otro lado, revalorizó el diálogo y el respeto, más allá de las inclinaciones políticas que cada uno tenga.

Además, se realizaron algunos anuncios en el área de política educativa, seguridad e infraestructura.

DISCURSO COMPLETO:

Señora Presidente del Honorable Concejo Deliberante Dra. Ana Clara Álvarez y demás miembros de éste Honorable Cuerpo.

Señor Juez de Paz Letrado, Dr. Mario Fernando Cosser Navarro

Señora Ayudante Fiscal Dra. María del Rosario DI RADDO

Señora presidente del Consejo Escolar Carmen Ruiz y demás miembros de ese cuerpo

Señores representantes de Instituciones eclesiásticas, intermedias, sociales, culturales y Deportivas

Funcionarios municipales

Medios de Prensa

Vecinos de General Paz

Tengan todos ustedes buenas noches.

Como es habitual, en el día de hoy dejaré formalmente inaugurado un nuevo periodo de sesiones ordinarias, brindando a ustedes y la comunidad toda, un mensaje mencionando los objetivos alcanzados durante el año pasado, que desafíos nos planteamos para los próximos meses y fundamentalmente, nuestra visión o análisis sobre la coyuntura actual.

En primer lugar, quiero agradecer especialmente a todos los concejales, particularmente a los de la oposición, por su permanente predisposición al dialogo y al intercambio de opiniones, y pedirles que renovemos ese compromiso para este año, estamos convencidos que el camino del dialogo, y los consensos es la mejor forma para mejorarle la calidad de vida a nuestros vecinos.

No escapa a su conocimiento, que estamos atravesando una profunda crisis económica y social, con pérdida de poder adquisitivo de los ingresos, incrementos en los costos de vida y pérdidas de empleos formales e informales producto de la caída de la actividad económica, de la paralización total de la obra pública nacional y de la consecuente ralentización de la obra pública provincial.

Este contexto provoca, no solo una gran angustia e incertidumbre en una buena parte de la población, sino que incrementa de manera sustancial la demanda social, y la presión sobre nuestro sistema de salud público como más adelante les demostrare.

Tal vez, para llevar adelante una gestión, lo más importante es tener definido un objetivo. El nuestro es claro.

GARANTIZAR nuestro orden público, la convivencia democrática y el bien común, necesarios para continuar con la sana convivencia y el estilo de vida calmo y tranquilo que llevamos como sociedad.

LA FAMILIA, y todo lo que a ella la rodea, es el centro de nuestras ocupaciones y preocupaciones.

Por ello estamos convencidos, que la EDUCACION, la SALUD y la SEGURIDAD son pilares fundamentales y esenciales para el desarrollo y convivencia de nuestra sociedad. Creemos, humildemente, que estas áreas atraviesan trasversalmente a cada una de nuestras familias, y que son los que permiten sostener junto a otras áreas, lo más preciado que tenemos, que es nuestra forma de vivir y de relacionarnos.

En EDUCACION, para nosotros hay algo que es fundamental. NUESTROS CHICOS Y ADOLECENTES DEBEN ESTAR EN LAS ESCUELAS. Le he solicitado al inspector jefe distrital, que este año trabajemos en conjunto muy fuerte en la presencialidad en todos los niveles educativos, cuando me refiero a presencialidad, no solo me refiero a la de los alumnos, sino también a la de los docentes. Estamos convencidos que, si queremos un mejor futuro para nuestra sociedad, es fundamental e indispensable que nuestros niños y jóvenes estén escolarizados, pero también es igual de importante, que cuando lo están, cuenten con la presencia de los docentes para educarlos. No solo creemos que esta es una demanda de nuestra sociedad, sino, que las estadísticas anuales de nuestro distrito, demuestran que es un tema que debemos abordar de inmediato.

En materia de política educativa municipal, por tercer año consecutivo lograremos mantener el boleto municipal estudiantil a Chascomús en las mismas condiciones y modalidades que las actuales. Quiero destacar, que esta política de boleto municipal, beneficia a casi 100 jóvenes que viajan de manera periódica a cursar sus estudios terciarios y representa un esfuerzo de más de 3 millones de pesos por mes de las arcas municipales.

El apoyo a nuestros jóvenes, se extiende a muchos de ellos que estudian en la ciudad de La Plata, seguimos sosteniendo el sistema de becas, con alrededor de 40 jóvenes becados. Este año, el monto de asistencia mensual de la beca se actualizó de 40 mil a 100.000 pesos. Estas becas, están sujetas a su rendimiento académico y representan una inversión mensual del estado municipal de 4 millones de pesos.

Para aquellos jóvenes y adultos que no tienen la posibilidad de trasladarse a la plata o viajar a Chascomús, por cuestiones económicas o de organización familiar, en el centro universitario municipal, funciona el centro de formación laboral, el cual cuenta con una matrícula para este 2025 de 200 alumnos distribuidos en 15 cursos. El pasado año, fueron 135 los alumnos que se recibieron.

Asimismo, en el mencionado centro universitario, se dictan 4 carreas de distintas universidades provinciales y nacionales con un matricula aproximada de 170 alumnos. Este año, tal vez como gran novedad para nosotros, la UNLP comenzara a dictar la Tecnicatura Superior Universitaria en Producción Agropecuaria, la cual ya cuenta con 90 alumnos inscriptos.

Como hito educativo para nuestro distrito, el pasado año se recibieron los primeros 40 alumnos del centro universitario, de la Licenciatura en Gestión Institucional (dictada por la UNAJ), de la Tecnicatura en Programación (dictada por la UTN) y del Trayecto de Formación en Desarrollo de Software (dictado también por la UTN).

Durante el 2024 logramos finalizar la restauración y puesta en valor del edificio donde funciona el centro universitario municipal, logrando de esta manera, concretar lo que hace unos cuantos años parecía imposible, que era recuperar y restaurar totalmente un edificio histórico, desde lo arquitectónico y lo patrimonial, ubicado en pleno centro de nuestra ciudad.

El apoyo económico del gobierno provincial ha sido fundamental para realizar la restauración del edificio y permitir la llegada de carreras universitaria a nuestro distrito a través del programa puentes.

En materia educativa, seguimos trabajando junto al consejo escolar en la infraestructura edilicia de nuestras escuelas, en la actualidad estamos trabajando en la remodelación y restauración de la EP 8 y el JIRIM 2, estimamos que la obra se finalizara a finales del mes de abril.

En cuanto a lo edilicio se refiere, debo mencionar el estado actual de la obra de construcción de su sede propia de la Escuela Secundaria N° 4 en Loma Verde, como se los adelante el año pasado, la mencionada obra era financiada por el gobierno nacional, y fue alcanzada por la decisión de la paralización total de la obra pública nacional. La edificación tiene un avance físico del 50 %,

pero a lo largo de este año, no solo no hemos podido reactivar la mencionada obra, sino que ni siquiera hemos podido contactarnos con alguna autoridad nacional del ministerio de educación de la nación.

En referencia a la paralización de la obra pública nacional, como ya lo había mencionado el año pasado, la construcción de la nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales en ranchos también fue alcanzada por esta decisión del gobierno nacional, de hecho, el organismo que financiaba la mencionada obra, el ENOHSA, fue disuelto a través del decreto 1020/24 del pasado 13 de noviembre. Por lo cual, nos encontramos tratando de encontrar algún financiamiento alternativo para poder ejecutar la obra.

La SEGURIDAD, es otra de nuestras prioridades, más aún en el contexto actual, mantener nuestra forma y estilo de vida tranquilo es un objetivo con el cual estamos comprometidos. Creemos que es fundamental trabajar junto a la comunidad en la prevención y en acciones disuasivas.

En ese sentido, a la fecha tenemos instaladas y funcionando 90 cámaras, en las 3 principales localidades y accesos. Es nuestra intención, en la media de las posibilidades económicas, seguir incorporando cámaras y mejorando las existentes en los distintos accesos tanto urbanos como rurales.

En las próximas semanas, estaremos enviando para su tratamiento a este honorable concejo para ser debatidos y consensuados, una serie de proyectos de ordenanzas, tendientes a realizar convenios con quienes poseen cámaras privadas con vista

al espacio público para poder visualizarlas desde el centro de monitoreo, o como así también, con privados que deseen adquirir cámaras para ser instaladas en la vía pública.

Por otro lado, nos encontramos trabajando, es la radicación en nuestra localidad de una base zonal del Grupo de Policía Motorizada (GPM), lo que nos permitiría contar con mayor presencia policial en el distrito.

Venimos sosteniendo ya hace un tiempo, que debemos profundizar el trabajo y las acciones tendientes a combatir y reprimir el flagelo de la droga y las tareas de control y prevención fundamentalmente, en ese sentido, como les mencione el pasado año, hemos logrado contar en nuestro distrito con una subdelegación de la división antinarcóticos, las instalaciones necesarias ya están finalizadas y esperamos poder inaugurar la menciona sub delegación en las próximas semanas. Esta creación, tendrá tal vez como novedad, la instalación de un buzón en un lugar público a determinar, en el cual, los vecinos podrán realizar denuncias anónimas referidas a la venta y comercialización de estupefacientes.

La SALUD entendemos que es un tercer pilar y sigue siendo una prioridad, pero se nos hace cada día más difícil sostener lo alcanzado hasta aquí.

Particularmente en el sistema de salud, se está dando una situación especialmente grave, en la cual, se combina un incremento sustancial en los costos con un atraso muy pronunciado en el cobro de las prestaciones a las obras sociales, las cuales solo alcanzan a cubrir un 30 % de los costos de funcionamiento del sistema de salud. Esta combinación, hace que la brecha entre ingresos y

egresos sea cada vez más grande y, por ende, cada día más difícil de sostener. En ese sentido, hemos priorizado las atenciones de la guardia médica, y hemos tenido que retraer profesionales de los centros comunitarios para fortalecer las atenciones en el hospital.

Al inicio del mensaje les mencionaba, que la profunda crisis económica y social que estamos atravesando, incrementaba de manera sustancial la demanda del sistema de salud.

Realizando una estadística comparativa entre el periodo 2023 / 2024 podemos observar los siguientes incrementos en tan solo 1 año. 20% en la cantidad de consultas en general, 50% las consultas pediátricas, 22 % en el servicio de salud mental, 33% en kinesiología y un 20 % en la guardia externa.

Otro dato que muestra la crisis que atravesamos, es el incremento es los tramites y consultas que se realizan en el área de servicios sociales del hospital, donde el incremento interanual fue del 112 %. En este servicio, recaen las consultas por medicamentos, ayudas sociales varias, como así también contingencias y demanda de ayuda a adultos mayores.

Dentro de los estudios complementarios, también se observan aumentos considerables en prácticas de laboratorios, de placas radiológicas y de ecografías entre otros.

Las tomografías aumentaron un 30 %, las densitometrías un 43 % y las mamografías un 50% respecto el 2023. Estos números que les acabo de mencionar no solo reflejan las situación económica y social, sino también la calidad y

cantidad de prestaciones que brinda a diario nuestro hospital, tanto en las emergencias, como en las internaciones y a los vecinos en general de manera ambulatoria.

En lo que respecta a nuestro sistema de salud, quiero destacar la implementación del “Circuito de la Mujer”, este programa o combinación de prácticas, consiste en diferentes estudios de control para las mujeres organizados de tal manera que sea sencillo y rápido para las pacientes.

Las mujeres se realizan las ecografías toco ginecológicas y mamarias, la densitometría y la mamografía en tan solo 90 minutos y tienen el resultado en 48 hs.

Quiero destacar este tipo de programas y organización, porque ningún hospital público presta este tipo de servicios y organizados de esta manera, de hecho, solo algunos sanatorios privados de capital lo suelen hacer, y esto es posible realizarlo en nuestro hospital, porque contamos con toda la aparatología y profesionales necesarios para llevarlo adelante.

En este punto, como lo hago todos los años, no puedo dejar de agradecerle, en nombre mío y del gobierno municipal a Jorge Ramos y su señora Lili, por su compromiso y su acompañamiento para seguir brindando una salud pública y de calidad en nuestro hospital municipal.

La decisión de crear la unidad de terapia intensiva, ha implicado que en la misma hayan sido atendido más de 120 vecinos durante el 2024, y casi 300 desde su inicio, siendo la mayoría de ellos mayores de 65 años.

Seguimos sosteniendo, que su creación, sumada a las prestaciones que brinda el tomógrafo, ha representado una disminución sustancial en las derivaciones y por ende ha implicado no solo una mejor y más rápida calidad de atención y diagnóstico, sino que también, ahorró innumerable cantidad de trastornos e incomodidades al paciente y sus familiares.

En referencia a las obras, el año pasado las habíamos planteado o dividido en cuatro grandes objetivos a cumplir.

El primer objetivo era poder sostener las obras que aún se encontraban en ejecución. Allí se encontraban:

1-El saneamiento y construcción de 8.300 ML de conductos y entubamiento en distintas zonas de la planta urbana: La mencionada obra sigue en ejecución, alcanzando ya su etapa final, y como quedó demostrado en las últimas lluvias, ha sido fundamental en el rápido escurriendo del agua, evitando anegamientos de calles.

2-La construcción del playón deportivo en el predio del club Atlético Ranchos. Dicho playón, no solo continuo, sino que fue finalizado e inaugurado a finales del año pasado. Recientemente, las autoridades del club, a quienes les agradezco, decidieron imponer el nombre de juan Carlos Veramendi a dicho playón. Estamos convencidos de que el deporte es una actividad fundamental para nuestros niños, jóvenes y adolescentes, y que debemos hacerlo de manera articulada con todas las instituciones deportivas del distrito.

3-Por último, las 124 de viviendas que el gobierno de la Provincia comenzó y seguía construyendo con mucho esfuerzo en nuestro distrito, distribuidas 68 en la localidad de Loma Verde y 56 en Ranchos. Estas viviendas, continúan su ejecución con normalidad y se encuentran prontas a ser finalizadas; nos encontramos gestionando los fondos orrespondientes para realizarle a cada uno de esos 5 barrios las obras de infraestructura y servicios básicos necesarios para poder ser habitadas. Esperamos poder finalizar este año gran parte de esas 124 viviendas para poder seguir cumpliendo el sueño de la casa propia a familias de nuestro distrito.

*El segundo objetivo era poder reactivar o reiniciar las obras que se encontraban paralizadas, este objetivo incluía:

1- la obra de repavimentación de la ruta 29; La mencionada obra ya fue renegociada con la empresa por parte de vialidad provincial, el expediente se encuentra en los organismos de control, y esperamos que pueda reiniciar este año para llegar a su finalización.

2- La casa de la Pcia: Esta obra se reinició y esperamos que entre el mes de abril y mayo llegue a su finalización y puesta en funcionamiento.

* Como tercer objetivo nos habíamos planteado poder dar inicio a las obras que se habían licitado: aquí podíamos encontrar:

1- la obra de repavimentación o reconstrucción del camino a renner, obra que muy lentamente y con las primeras tareas preliminares ya dio inicio.

2- la etapa 2 de saneamiento y entubamiento del canal norte del desvío de tránsito pesado en su traza urbana: Obra que como es de público conocimiento ya inicio el año pasado, pavimentándose la calle dantas y con la construcción de los 2.200 Ml del conducto sobre el desvío del tránsito pesado.

* Y como cuarto objetivo y de máxima, nos proponíamos poder ejecutar obra nueva. Este objetivo no pudo ser alcanzado durante el año pasado, pero seguiremos gestionando para poder cumplirlo durante el presente año con el destino de poder construir la terminal de ómnibus.

En materia habitacional, durante el pasado año, hemos logrado algo histórico, llevamos adelante la mayor entrega de viviendas en la historia de nuestro distrito, logramos cumplirle el sueño de la casa propia a 124 familias rancheras en el barrio Villa Ramallo, que se suman a las 49 entregadas en el 2023 y a las 53 en el 2021, dando respuesta de esta manera a casi 220 familias en tan solo 4 años de gestión. Este año, esperamos poder seguir cumpliendo sueños, y entregando la mayor cantidad que sea posible de las 124 viviendas que aún se encuentran en construcción y con un gran avance.

En este punto en particular, quiero agradecerle profundamente el gobernador Axel kicillof, no solo porque sabiendo que las 124 viviendas eran responsabilidad del gobierno nacional, y aun así, decidió aportar los fondos necesarios para poder entregarlas, sino también, porque a diferencia del gobierno nacional, tomo la decisión política de sostener y continuar con la obra pública en la provincia, lo que ha permitido seguir dando respuesta con distintas obras a las necesidades que nos plantean los vecinos y mejorando su calidad de vida.

En lo referente a nuestros eventos y festividades, este año, logramos volver a realizar y reencontrarnos en nuestros festejos más tradicionales, se llevaron adelante el festival de fortines durante 2 noches, y los festivales en las localidades de loma verde y Villanueva. También este año esperamos poder concretar una nueva edición del rally.

Con el apoyo del gobierno provincial y del Consejo Federal de Inversiones (CFI) estamos llevando adelante dos programas que saldaran viejas deudas que tenemos con nosotros mismos como sociedad.

Por un lado, estamos trabajando en la confección de un Código de Ordenamiento Urbano para nuestro distrito, algo que nunca hemos tenido, pero que nos va a permitir discutir y planificar que distrito queremos en el futuro.

El segundo de los programas en el que trabajamos, es algo que ya lo he mencionado, y que tiene que ver con nuestra rica historia, y consiste en determinar el casco histórico de la localidad, identificar las construcciones con valor arquitectónico y patrimonial, relevarlas, protegerlas y volcarlas en un geoportal de acceso público.

Una férrea administración llevada adelante durante el año pasado, sumado al mejoramiento de nuestro CUD, nos ha permitido precalificar en el sistema de leasing, por lo cual, seguramente en el corto plazo estaremos enviando a este honorable concejo la ordenanza correspondiente, mediante la cual, aspiramos a adquirir por el sistema de leasing nuevo equipamiento para nuestro municipio en post de seguir mejorando la calidad de los servicios que prestamos.

La crisis económica se ha transformado en social, habitacional y laboral, lo que ha provocado un importante incremento en la demanda social, en la atención en alimentos, la asistencia para alquileres, aumento en la matrícula de los centros comunitarios y de la casa del niño.

Yo entiendo y comparto plenamente que se deba gobernar con austeridad, que se trabaje en pos de tener un estado más eficiente, de hacer más eficiente el gasto, pero pensar que el estado es una organización criminal, o pedir que el estado se achique o que desaparezca no lo comparto en absoluto, porque es casualmente al estado, en cualquiera de sus niveles, particularmente el municipal, al primero que le solicitamos y exigimos respuesta a las necesidades de todo tipo, respuestas que cada día que pasa tenemos menos capacidad de brindar.

Así como compartimos el criterio de eficiencia en el gasto, y que cada vez más familias requieren el acompañamiento del estado municipal para poder cubrir sus necesidades básicas, también entendemos que como comunidad todos debemos ser solidarios, pero al mismo tiempo, esa solidaridad debe ser recompensada o devuelta a la comunidad, es por ello, que desde finales

del año pasado hemos implementado el sistema de contraprestación municipal, el cual consiste básicamente, en que todas aquellas familias que reciben un acompañamiento social del gobierno municipal superior a los 30 mil pesos mensuales deben cumplimentar determinadas contraprestaciones, para devolverle a la sociedad, lo que ésta a través del gobierno les está brindando. Este acompañamiento es mensual, y en caso de no haber sido ejecutado, la ayuda automáticamente se detiene. Entendemos que tal vez, esta decisión representa un cambio de paradigma radical, pero también estamos convencidos de que para que una comunidad sea solidaria y empática, también debe tener un criterio de justicia y equidad, donde todos aportemos algo de nuestro esfuerzo y trabajo.

Quiero destacar, que muy a pesar de lo que la mayoría pudiese pensar, este sistema de contraprestación fue muy bien recibido por sus beneficiarios.

Para ir cerrando, permítanme hacer tal vez una reflexión muy personal, veo en términos políticos en general, mucha violencia, mucha confrontación, y hasta les diría que innecesaria. Nuestro vocabulario es tan rico, que nos permite decir todo lo que uno quiera, sin necesidad de caer en agravios o descalificaciones. Estas conductas, no hacen más que provocar divisiones entre los ciudadanos, acrecentar o ahondar la tan mencionada grita y desacreditar a las instituciones de nuestra república y a la clase dirigente en general.

Sinceramente se los digo, no quiero eso para mi pueblo, para mi distrito, para la comunidad en la cual convivimos a diario.

Todos aquí tenemos una ideología política, un partido o estructura nacional en la cual estamos inmersos, pero se los digo con total sinceridad, para este intendente, ninguna ideología o estructura partidaria esta por encina de los intereses de este distrito y sus vecinos.

Estoy convencido que el respeto por las instituciones, el dialogo y el consenso son la herramienta fundamental para transitar de manera conjunta todos los momentos de nuestra comunidad y particularmente los difíciles.

No dudo que la democracia se fortalece con más democracia, por eso quiero agradecerles nuevamente su predisposición al dialogo, agradecerles particularmente la larga y enriquecedora charla que mantuvimos la pasada semana, y pedirles que renovemos se compromiso con el dialogo y la búsqueda de consensos, convocando a todos a participar y a trabajar en una tarea permanente

por nuestra querida patria chica, aquella que nos vio crecer, y que hoy en estos tiempos tan difíciles, necesita de todos para poder seguir avanzando y creciendo.

Como lo he hecho a lo largo de la noche, quiero agradecerle al gobernador Axel kicillof y a todo su equipo por el permanente apoyo brindado a nuestro distrito, dando respuesta permanente en todos los ámbitos y pudiendo hacer obras que llevaban décadas esperando.

Como saben, se están dando cambios en el gabinete, y en este momento no puedo dejar de agradecerles a los funcionarios que me acompañaron de manera incansable e incondicional durante este tiempo en la gestión. Gracias por siempre haber estado y haber puesto siempre lo mejor de ustedes al servicio de la comunidad.

También quiero agradecerle muy especialmente a mi familia. Mis 3 grandes amores, María, Rosario y Dante, a mi madre, mis hermanos y mis amigos por el acompañamiento que me brindan, y el recuerdo permanente de aquellos que no están pero que siempre me acompañan, en mis acciones de gobierno al querido vasco Veramendi y en mi proceder en la vida al viejo Manuel.

De esta manera, dejo formalmente inaugurado el Cuadragésimo segundo período de Sesiones Ordinarias Legislativas 2025.

Muchas gracias a todos por su atención.