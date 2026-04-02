General Paz rindió homenaje a los veteranos y caídos

Como en cada 2 de abril, se llevó adelante en nuestra ciudad, el acto de conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

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Las condiciones climáticas adversas de los días previos, y las anunciadas para esta jornada, obligaron a las autoridades municipales y educativas a reprogramar las actividades, pero no por eso, fue menos emotivo y valedero.

En ese sentido, lo que se pensaba realizar en el Salón de Usos Múltiples del Camping Villanueva, en el Balneario Río Salado, debido a que existe un proyecto de articulación de todos los niveles educativos de esa localidad, y las escuelas rurales de Chascomús, denominado “Construyendo Identidad”, debió concretarse en Plaza de Mayo y la Plazoleta frente al Municipio, teniendo la concentración de delegaciones escolares e instituciones intermedias, en la Galería de Arte Municipal.

Cabe aclarar que, dicha actividad de las comunidades educativas, será presentada el 10 de junio, en el marco de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas y sector Antártico.

Además, la “Vigilia en espera del 2 de abril”, organizada por el Grupo Pro Malvinas, que tendría lugar en la Plazoleta “Coronel Conde” de Loma Verde, debió ser suspendida.

Esta mañana, el acto inicio con el izamiento de banderas, siendo los veteranos Juan Carlos Correa, Juan Ciochi y Walter Ruiz los responsables de la Bandera Nacional; y en un hecho sin precedentes en el distrito, la bandera Bonaerense fue elevada por los familiares de dichos veteranos. Fernando Codd y José Kapusi estaban ausentes, sin embargo, éste último estuvo muy bien representado por sus nietas Ambar, Delfina t Sol, que lucían remeras alegóricas, con la frase impresa en el dorso que decía “Gracias Abuelo”

Se recordó también a Carlos Alberto Bais, Ismael Bordón y Rubén Formía, quienes ya no están físicamente entre nosotros.

Ya en la GAM, se dio continuidad con la entonación del Himno Nacional Argentino, y luego el Intendente Juan Manuel Álvarez, los veteranos y familiares colocaron en la Plazoleta una ofrenda floral. Luego, se hizo un minuto de silencio en homenaje a los caídos en combate y aquellos que fueron parte de la gesta y ya no están entre nosotros.

La Directora de la Primaria Nº 11, Cecilia Cabral, fue la encargada de decir las palabras alusivas a la fecha.

Dando cierre al programa, se entonó la Marcha de Malvinas.