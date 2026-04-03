El MTB Ranchos listo para el Desafío MTB Chascomús 2026

Este fin de semana, el MTB Ranchos va a estar compitiendo en la primera fecha del Desafío MTB Chascomús.

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El domingo 5 de abril, desde las 8 horas, se realizará en Bosque de la Cortadera, del camino de circunvalación de la Laguna de Chascomús, la primera fecha del Desafío MTB Chascomús, en donde el equipo ranchero será parte.

La competencia, que iba a tener lugar el pasado 29 de marzo, y debió ser reprogramada por malas condiciones climáticas, se divide en varias categorías y distancias, que van desde los 18K, 32K y 48K. Debutantes tendrá su turno alrededor de las 10 horas, luego le seguirán los Promocionales a las 11,15; y cerrará con Competitiva y Gravel a las 12,30 hs.

Damián Durán, Damián Andreoli, Silvio Almeida, Eduardo Salinas, Darío Almeida, Franco Cañete, Julio Petersen, Federico Bruno, Nicolás Brown y Pablo Ilarregui darán inicio al calendario de Desafío MTB, que tendrá continuidad con otras 4 fechas.

Cabe recordar, que en este 2026 ya estuvieron participando en otro de los Campeonatos de Mountain Bike, pero en ese caso se trató del Bonaerense de XCO, el cual también se divide en 5 fechas.

en las distintas categorías en Chascomús, en