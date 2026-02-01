Fortineros +60 terceros en Brandsen

Cerrando el mes de enero, en el día de ayer se presentó en Brandsen un equipo de Newcom Ranchos, para disputar un torneo mixto +60.

En la primera etapa clasificatoria Fortineros se impuso por 2 a 1 a Progreso de Brandsen y Deportivo Chascomús B, quedando primero de su zona.

En la semifinal, Fortineros se enfrentó a Deportivo Chascomús A, perdiendo por 2 a 1, en un encuentro muy parejo.

En la disputa por el tercer lugar, nuestros representantes se impusieron ante Progreso de Brandsen por 2 a 0, y de esta manera cerraron la actividad de verano.

“Muy conforme con el desempeño del equipo. Mucho para trabajar y corregir”, resumió el Prof. Horacio Tebes, quien además adelantó que “este lunes comenzarán los entrenamientos oficiales”.