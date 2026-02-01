Chascomús cerró el Festival SOIJAr con una multitud frente a la laguna y una noche cargada de emoción

Con una convocatoria masiva en el Parque Libres del Sur y el marco natural de la laguna, el Festival SOIJAr se despidió de Chascomús con un concierto cargado de emoción, protagonizado por jóvenes músicos de todo el país y grandes referentes de la música popular argentina, en un homenaje inolvidable a Mercedes Sosa que consolidó al evento como un orgullo cultural de la ciudad.

Chascomús vivió este sábado una tarde-noche inolvidable con el cierre del Festival SOIJAr, que culminó con un éxito total y una masiva convocatoria frente a la laguna, en el emblemático Parque Libres del Sur, convertido una vez más en escenario natural de una de las expresiones culturales más destacadas del país.

El último concierto fue una verdadera celebración colectiva. La emoción, los aplausos y la energía del público acompañaron cada interpretación, dejando una huella profunda en una ciudad que ya reconoce al festival como motivo de orgullo e identidad cultural.

Durante la jornada final, chicos y jóvenes músicos de distintos puntos de la Argentina ofrecieron presentaciones de altísimo nivel, demostrando que el talento, el compromiso y el amor por la música siguen proyectando un futuro enorme para las nuevas generaciones. El público colmó el parque y acompañó con atención y entusiasmo cada momento del espectáculo.

El gran cierre del festival estuvo a cargo de la Sinfonía Folclórica “Chascomús celebra a Mercedes Sosa”, interpretada por la Orquesta Juvenil Argentina, con la dirección del maestro invitado Popi Spatocco. La propuesta reunió sobre el escenario a jóvenes músicos de entre 15 y 21 años, junto a figuras consagradas de la música popular argentina como Sandra Mihanovich, Marcela Morelo y Patricia Sosa, en una noche cargada de emoción y profundo sentido cultural.

El homenaje a Mercedes Sosa fue uno de los momentos más conmovedores del festival. Con arreglos cuidados, interpretaciones sentidas y una fuerte conexión con la identidad nacional, la sinfonía logró atravesar generaciones y sensibilidades, evocando el legado de una de las voces más emblemáticas de la música argentina.

Con agradecimientos a cada artista, a los jóvenes músicos y al público que acompañó masivamente el evento, el Festival SOIJAr volvió a confirmar su lugar en la agenda cultural de Chascomús y del país. Una fiesta que unió música, paisaje y comunidad, y que ya forma parte de la historia reciente de la ciudad.

Chascomús cantó, vibró y celebró una vez más junto a la Fundación SOIJAr, reafirmando su rol como Capital Nacional de las Orquestas Infantiles y Juveniles y como escenario privilegiado para la cultura y la música argentina.

Fuente: El Cronista Chascomús