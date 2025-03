En abril llega la 10° Fiesta de la Vendimia bonaerense

La celebración tendrá lugar el 12 y 13 de abril próximos en Saldungaray, partido de Tornquist

Durante su visita a Bahía Blanca con motivo de la inauguración de la FISA 2025, el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, y el intendente de Tornquist, Sergio Bordoni, anunciaron la 10º Fiesta Provincial de la Vendimia, que se llevará a cabo los días 12 y 13 de abril en la localidad de Saldungaray.

Este evento, consolidado como un punto de encuentro clave para el sector vitivinícola bonaerense, contará nuevamente con el respaldo del MDA, como ocurre desde 2022. La fiesta no solo destaca la creciente producción de vinos en la provincia, sino que también permite visibilizar el potencial de esta actividad en una región que ha logrado posicionarse dentro de las diez principales productoras a nivel nacional.

«Quienes nos visiten van a poder conocer la enorme diversidad y variedad de los vinos bonaerenses. Es una producción que viene creciendo sustantivamente en los últimos años, que sin ninguna duda tiene una gran riqueza en cuanto a su diversidad y un enorme potencial», afirmó Rodríguez.

La Fiesta Provincial de la Vendimia reúne a productores, bodegas, artesanos y la comunidad local en un espacio donde el vino es protagonista. Durante las dos jornadas, se podrá disfrutar de degustaciones, propuestas gastronómicas con food trucks y espectáculos artísticos, entre los que destaca el cierre a cargo de Bersuit Vergarabat.

El MDA trabaja activamente con el sector vitivinícola a través del Programa de Fomento a la Vitivinicultura Bonaerense, que busca ampliar la superficie cultivada, generar agregado de valor local y fortalecer la cadena productiva de manera equitativa. Además, en el marco del Fondo Fiduciario Bonaerense, impulsa una línea específica para el sector frutícola, destinada a productores de toda la provincia.

Rodríguez destacó que el crecimiento del sector no solo se refleja en la expansión de la superficie cultivada, sino también en la proliferación de nuevas bodegas. «Lo notable es que, por un lado, hay mayor superficie, según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), y mayor cantidad de bodegas. Creo que esto es lo interesante, porque estamos viendo nuevos emprendimientos. De hecho, conocemos muchos que han implantado viñedos que todavía no están produciendo. Es decir, que aún no forman parte de las estadísticas, pero que nos permiten proyectar un crecimiento sostenido a futuro», señaló el ministro.

Actualmente, Buenos Aires se encuentra entre las diez principales provincias productoras de vino a nivel nacional, y las cifras indican un crecimiento sostenido tanto en superficie cultivada como en volumen de producción.