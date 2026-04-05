El Verdinegro completó fecha pendiente

El Club Atlético Ranchos completó los partidos de la cuarta fecha que habían quedado pendientes debido a las malas condiciones climáticas. La semana pasada, jugaron las divisiones inferiores y obtuvieron los siguientes resultados:

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Séptima: 1-1. Gol: Emanuel Ugualde

Sexta: 0-2

Quinta: 1-4. Gol: Lorenzo Arisnabarreta

En la jornada de hoy, la cuarta división logró dar vuelta la historia en un partido en el que venía perdiendo 3-0 y que finalizó 5-3. Los goles fueron de Gregorio Maggi (3), Damián Agra y Tomás Hernández. Por su parte, tercera también consiguió los tres puntos con una victoria 2-1 (Daniel Alegre y Kevin Pengsawath).

Finalmente, el público del verdinegro cerró el domingo celebrando. La primera ganó 3-1. Ferrante (2) y Nico Expósito sellaron la victoria del conjunto mayor.

Prensa CAR