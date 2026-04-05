CHASCOMÚS: Pasó una nueva edición de Posta de Sabores

«Defender la producción nacional es generar más trabajo y mejores alimentos», así lo afirmó Javier Rodríguez. Fue acompañado por la subsecretaria de Priorización y Seguimiento Económico y Productivo, Dra. Ayelén Borda.

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En una nueva edición de la Posta de Sabores, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense destacó el rol de estas políticas para fortalecer a los productores y acercar precios accesibles y alimentos de calidad a los consumidores.

Este sábado, el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, participó, junto al intendente Javier Gastón, de la 9ª edición de Sabores Bonaerenses en su formato Posta de Sabores, que se desarrolló en Chascomús.

«Es algo muy básico, pero hoy hay que explicar que defender la producción nacional es generar más trabajo y mejores alimentos. El Gobierno Nacional ve a la economía separada del sector productivo y no está observando la enorme cantidad de cierres y la caída en el empleo registrado que se está dando». Y agregó: «Por eso en la Provincia seguimos impulsando políticas que acompañan a quienes producen y acercan esos alimentos a precios justos», afirmó el ministro.

La iniciativa, impulsada localmente, fue organizada por el municipio de Chascomús con el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Agrario. Se trata de un encuentro regional que reúne a productores y emprendedores con el objetivo de promover la comercialización directa, sin intermediarios, y acercar alimentos de calidad a precios accesibles.

La primera edición de Posta de Sabores en Chascomús se realizó el 12 de octubre de 2024 y contó con más de 40 puestos. En esta segunda edición, desarrollada los días 3 y 4 de abril en el Parque de los Libres del Sur, participaron 60 productores provenientes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, con una amplia oferta que incluyó dulces, conservas, panificados, embutidos, lácteos, miel, bebidas y otros productos regionales. Además, hubo food trucks, charlas y propuestas de cocina en vivo.

En total, participaron productores de más de 30 municipios, destacándose la presencia de emprendedores de Chascomús, Lomas de Zamora, Ituzaingó, La Plata, La Costa, Cañuelas y La Matanza, entre otros.

«Cada uno de estos emprendimientos refleja el enorme potencial productivo que tiene la provincia de Buenos Aires y la importancia de seguir acompañando a quienes producen», sostuvo.

Sabores Bonaerenses: una política para fortalecer la producción local

Sabores Bonaerenses es una política del Ministerio de Desarrollo Agrario que busca fortalecer a las y los productores de alimentos de la provincia, promoviendo espacios de comercialización directa y visibilizando la diversidad productiva bonaerense.

«Desde la Provincia apostamos a generar más canales de comercialización y a fortalecer el entramado productivo, porque eso se traduce en más trabajo y en alimentos accesibles», remarcó el ministro.

Desde su creación en 2023, el programa ya reunió a casi mil productores y productoras, convocando a más de 150 mil visitantes en distintas localidades. A lo largo de sus ediciones, participaron 1500 puestos de productores de toda la provincia.

Entre las ediciones más recientes, se destacan las realizadas en Berazategui y La Plata, con la participación de más de 170 productores de 50 municipios, y la 6ª edición en Chascomús en agosto de 2025, donde más de 110 productores ofrecieron una amplia variedad de alimentos regionales.

Recorrida por la Estancia La Alameda – impulso al desarrollo del sector fungi

Previamente, Javier Rodríguez participó de una recorrida por la Estancia La Alameda, en el emprendimiento «Chascomús Fungi».

«Estamos impulsando nuevas producciones que permiten diversificar, como es el caso del sector fungi, que tiene un enorme potencial en la provincia», destacó.

Desde el Ministerio se viene acompañando el crecimiento de esta actividad, tanto en unidades productivas de pequeña escala —como la producción de gírgolas— como en desarrollos con potencial exportador, como la producción de trufas.

En ese marco, se impulsan distintas líneas de trabajo, entre ellas la creación de una Unidad Demostrativa Experimental de gírgolas agroecológicas en la Chacra Experimental de Carhué, orientada a diversificar la producción y generar nuevas oportunidades para productores locales.

«El desarrollo de este tipo de producciones no solo genera nuevas oportunidades económicas, sino que también abre la puerta a integrar producción, turismo y gastronomía en los territorios», agregó Javier Rodríguez.

Estas acciones se complementan con el desarrollo de la iniciativa Buenos Aires Fungi, que busca posicionar a la provincia como referente en la producción, investigación y agregado de valor en el sector fúngico. Entre sus principales avances se destacan el relevamiento y mapeo de productores, la generación de una base de datos provincial, la articulación con organismos nacionales e internacionales y la promoción de rutas turísticas y gastronómicas vinculadas al mundo fungi.

Actualmente, el relevamiento provincial registra más de 100 actores vinculados al sector, en su mayoría productores familiares, lo que evidencia el potencial de crecimiento de esta actividad en el territorio bonaerense.

«Hay un camino muy claro: más producción con más productores, más valor agregado y más trabajo en cada una de las regiones de la provincia», concluyó.