El Archivo de la Memoria Fotográfica y la Sociedad Italiana presentaron “Retrato de Familia”

La propuesta del Archivo de la Memoria Fotográfica Ranchos llegó en esta oportunidad a la Sociedad Unión Italiana, luego de presentarse en la Feria del Libro de General Paz.

En una tarde llena de historias y anécdotas, chocolate mediante, se vivió en la sala “Pedro Petrocelli” de la SUI, un encuentro donde las fotografías fueron el puntapié inicial para un despertar de recuerdos de nuestros vecinos, comercios y vivencias del ayer.

Esta muestra fotográfica, y de artículos antiguos es organizada por el Raquel Figueiro y Daniela Zaffignani, responsables del Archivo de la Memoria Fotográfica Ranchos; y contó esta vez con la colaboración de la S.U.I, quienes cedieron uno de sus espacios, ubicado en la intersección de Gandulla y San Martín Nº 3127.

“En esta muestra, les proponemos viajar a nuestro pasado local a través de un recorrido de antiguas fotos familiares. Imágenes originales en tamaño real, que nos muestran a nuestros antepasados reunidos en distintas situaciones, ya sea en estudio, al aire libre o en sus domicilios particulares”, reseñan desde el Archivo.

Para la inauguración, se contó con una nutrida concurrencia, pero la invitada especial fue Delia “Monina” Gandulla, a través de la cual se conoció y recreó la historia familiar propia, como de otros vecinos.

No faltaron las risas y las promesas de nuevos encuentros, todos inspirados en las fotografías digitales que se fueron proyectando, como en las que se contaban en formato físico.

Esta muestra tendrá continuidad en los próximos días, y para ello deberán estar atentos a las redes, para conocer días y horarios en que se podrá visitar.

Galería de imágenes