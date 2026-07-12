Defensa Civil y el CPR trabajan en “Tranqueras Seguras”

Personal dela Secretaría de Seguridad y Defensa Civil de General Paz, junto al Comando de Prevención Rural, se encuentran avocados al Programa denominado “Tranqueras Seguras”.

En estos días, se están recorriendo distintos puntos de la zona rural del distrito, haciendo un relevamiento de los campos que ya se encuentran numerados, y asignándoles uno a aquellos que no lo están.

Cabe recordar que este sistema, iniciado por la Sociedad Rural de General Paz y el CPR, hace ya algunos años, se mantiene, y se trata de una geolocalización de los establecimientos rurales, que tiene como objetivo una mejor y más rápida respuesta de los servicios de emergencia.

Actualmente, se comenzaron las tareas en la zona de Loma Verde, delimitando Ranchos Centro, y posteriormente las zonas límites con otros distritos, haciendo un barrido hacia adentro, hasta completar el Partido.

El móvil de Defensa Civil, con su referente, Livio Giménez, y personal del CPR, son los encargados de realizar las visitas a los campos, en donde se georeferencia un número, o se deja el folleto informativo que se adjunta a la nota, en caso de no encontrarse nadie, con el fin de lograr el compromiso de los vecinos en esta tarea.