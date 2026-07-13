Volvieron a prorrogar la emergencia del sector energético nacional y el gobierno admite que persiste la crisis

El gobierno nacional firmó un DNU para prorrogar, por tercera vez consecutiva, la declaración de la emergencia del sector energético nacional. Argumentos e implicancias.

A través del Decreto 585/26, el gobierno nacional de Javier Milei prorrogó la emergencia en el sector energético nacional hasta el 31 de diciembre del año que viene. Se trata de la tercera extensión consecutiva de esta medida luego de la declaración original que fue el 16 de diciembre de 2023. Alcanza a la generación, el transporte y la distribución de energía eléctrica.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial de este lunes reconoce que “persisten aún las circunstancias” que motivaron la primera declaración de emergencia. “ Subsisten riesgos técnicos, operativos, económicos, financieros y regulatorios “, se explica entre los considerandos. Estas condiciones “pueden comprometer la continuidad, regularidad, seguridad, calidad y sostenibilidad del servicio eléctrico bajo jurisdicción federal”.

Uno de los datos que preocupan es que en 2025, frente al pico de demanda de 30.257 megavatios registrado en febrero, el margen disponible de energía quedó reducido a un 4,4% . Este nivel “resulta insuficiente para garantizar adecuados márgenes de reserva operativa frente a contingencias”, indicaron.

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti.

En el mismo sentido, el mismo DNU admite que el parque generador eléctrico argentino “presenta un alto grado de envejecimiento”. A esto se le suma que el sistema de transporte enfrenta “limitaciones estructurales severas”. Cabe agregar que en 2025 las ampliaciones del sistema de transporte fueron “nimias”, según la propia norma, aumentando la longitud en 154 kilómetros y la capacidad en 1580 megavoltamperios .

Ante este estado de cosas, el gobierno nacional extendió la emergencia del sector con la intención de acelerar trámites, obras y para mantener todo el control de la situación a través de su Secretaría de Energía. Ya había hecho lo propio hace unos meses, pero para el sector gasífero que también enfrenta serias dificultades para cumplir con las necesidades del país.