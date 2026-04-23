Crean un Programa Federal para el desarrollo integral de niños y adolescentes

Se trata de “Ver para ser libres” a través del cual se implementarán acciones de diagnóstico, prevención y atención oportuna de la salud visual.

El Ministerio de Capital Humano creó en el ámbito de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia el Programa Federal “Ver para ser libres” que tiene por objetivo “contribuir al desarrollo integral de niños y adolescentes de entre 6 y 17 años escolarizados y en situación de vulnerabilidad social, que residan en zonas rurales, periurbanas o con limitada accesibilidad a recursos públicos”.

Así lo indicó en la Resolución 117/2026 publicada este jueves en el Boletín Oficial a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas en la cual se indicó además que con la creación del citado programa “se implementarán acciones de diagnóstico, prevención y atención oportuna de la salud visual, con el fin de favorecer las trayectorias educativas, la integración social y la mejora de su calidad de vida de la población destinataria”.__IP__

En el escrito que fue firmado por el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano, Juan Bautista Ordoñez, señaló también: “Desígnase como Autoridad de Aplicación del Programa a la Subsecretaría de Políticas Territoriales y Desarrollo Humano dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, facultándose a: a) dictar normas complementarias y aclaratorias, b) suscribir convenios con provincias, municipios, comunas y demás actores locales, y c) adoptar las medidas necesarias para la implementación, ejecución, monitoreo y seguimiento del Programa”.

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