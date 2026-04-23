Convocatoria a Asamblea del CEF Nº 157

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA CEF N° 157
La Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora del Centro de Educación Física N° 157, convoca a sus asociados a la ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA a realizarse en las instalaciones de la mencionada institución, el día Jueves 7 de mayo de 2026, a las 16:30hs.
Se tratará el siguiente orden del dia:
- Designación de dos socios para firmar el acta.
- Lectura del acta anterior.
- Lectura del informe de revisores de cuenta sobre el balance.
- Lectura de la memoria y consideración del balance.
- Renovación de Autoridades.
- Fijación de la cuota social.
- Bono contribución unico anual de Natación.
- Posible compra de desfibrilador (DEA).
¡Esperamos contar con su presencia.