Convocatoria a Asamblea del CEF Nº 157

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA CEF N° 157

La Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora del Centro de Educación Física N° 157, convoca a sus asociados a la ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA a realizarse en las instalaciones de la mencionada institución, el día Jueves 7 de mayo de 2026, a las 16:30hs.

Se tratará el siguiente orden del dia:

Designación de dos socios para firmar el acta. Lectura del acta anterior. Lectura del informe de revisores de cuenta sobre el balance. Lectura de la memoria y consideración del balance. Renovación de Autoridades. Fijación de la cuota social. Bono contribución unico anual de Natación. Posible compra de desfibrilador (DEA).

¡Esperamos contar con su presencia.