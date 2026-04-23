Convocatoria a Asamblea del CEF Nº 157

Por
celesterastelli
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA CEF N° 157

La Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora del Centro de Educación Física N° 157, convoca a sus asociados a la ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA a realizarse en las instalaciones de la mencionada institución, el día Jueves 7 de mayo de 2026, a las 16:30hs.

Se tratará el siguiente orden del dia:

  1. Designación de dos socios para firmar el acta.
  2. Lectura del acta anterior.
  3. Lectura del informe de revisores de cuenta sobre el balance.
  4. Lectura de la memoria y consideración del balance.
  5. Renovación de Autoridades.
  6. Fijación de la cuota social.
  7. Bono contribución unico anual de Natación.
  8. Posible compra de desfibrilador (DEA).

¡Esperamos contar con su presencia.

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