Convocatoria para cobertura de los espacios curriculares

Secretaría de Asuntos Docentes de General Paz, a solicitud de la Dirección del ISFDyT N°212, RANCHOS, GENERAL PAZ realiza la difusión del Concurso para la cobertura de las materias que se detallan:
La Dirección del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 212, en el marco de la Resolución N° 6179/25, solicita a Ud. realice la difusión y convocatoria a las Pruebas de Selección por evaluación de títulos, antecedentes y oposición del Nivel Superior para cubrir módulos de las Unidades Curriculares que abajo se detallan:
Se confeccionarán dos listados A y B por orden de mérito con las 4 instancias de la prueba de selección aprobada y el mismo se utilizará durante tres (3) años, para cubrir Provisionalidades y Suplencias.
CARRERA: PROFESORADO DE LENGUA Y LITERATURA AÑO: 3°
Res. N°: 1862/17
Jueves – 20 a 22 hs.: Psicolingüística (2 Mod)
SITUACIÓN DE REVISTA: Provisional.
CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA:
Miembros titulares:
Directivo: Romina Bozzano
Docentes: Laborde, Victoria; Piscitelli, Ignacio; Savino, Cecilia; Quagliariello, Andrea
Especialistas: Daniela Gerez, Cortes, Jésica
Estudiante: Anabel Guzmán
Miembros suplentes:
Docentes: Romina Luberto, Nucera, Magali, Tarquini, Romina
Especialistas: Carla Sola, Brito, Juan Pablo
Estudiante: Soledad Lamarque
INSCRIPCIÓN: isfdyt212generalpaz@abc.gob.ar
CRONOGRAMA TENTATIVO PREVISTO:
Difusión: 24/4/26 al 29/4/26 (cinco días corridos)
Inscripción: 24/3/26 al 30/4/26 (6 días corridos a partir de la difusión) (Presentación de Formularios 1, 2 .1, 2.2, 2.3, 2.4 del Anexo 9 de la Resolución 6179/25 en un mismo PDF al mail que se indica arriba)
Recusación y excusación: 4/3 al 5/5/26
Notificación del Listado A o B o de que no reúne los requisitos: 6 y 7/5/26
Entrega de propuesta: 11 al 15/4/26
Notificación aspirantes puntaje propuestas pedagógicas y notificará los temas de la clase pública: 16 y 18/5/26
Clase pública y entrevista: 19 al 20/5/26
Los aspirantes podrán consultar diseños curriculares y normativa en el siguiente link:
Toma de Posesión: Cuando finalice la prueba de selección