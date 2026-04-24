Convocatoria a Asamblea Anual en la E.P. N° 1   

La Asociación Cooperadora de la E.P. N° 1 “Domingo Faustino Sarmiento”, convoca a la comunidad educativa, a participar de la Asamblea Anual Ordinaria que se llevará adelante el día 29 de mayo de 2026, a las 17:00 hs, en las instalaciones del establecimiento.

En la misma se tratará el siguiente Orden del Día:

Designación de dos socios para firmar el acta.

Lectura del acta anterior.

Consideración del informe de los Revisores de Cuentas con referencia al Balance 2025/2026.

Consideración de la Memoria y Balance del ejercicio comprendido entre el 01/05/2025 y el 30/04/2026.

Elección de los miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas.

Fijación de la cuota social.

Se invita a todas las familias y miembros de la comunidad a participar de este espacio fundamental para el fortalecimiento institucional.