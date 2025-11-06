Secretaria de Asuntos Docentes de GENERAL PAZ informa que se encuentra abierta la inscripción para Convocatoria a
concurso para la cobertura de horas cátedras de DICyT Resolución 2993/22, 3463/22 y 428/23.
La inscripción se realiza a través del correo sad041listados@abc.gob.ar en horario de 08:00 a 16:00hs. No se reciben
inscripciones fuera de término.
Inscripción y entrega de Proyectos: 12/11/2025 al 14/11/2025.
Evaluación de Proyectos: 17/11/2025 al 19/11/2025.
Notificación del orden de Mérito: dentro de la 48 hs finalizada la evaluación de los Proyectos.
Comisión Evaluadora
Inspector: RODRIGUEZ, Karina
Director: URRUCHUA, María Estela
Profesor/a: SAVINO, Alejandra
