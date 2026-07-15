Convocatoria a Asamblea del Centro de Jubilados La Dulzura

ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS LA DULZURA DE VILLANUEVA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

La Asociación Civil Centro de Jubilados y Pensionados La Dulzura de Villanueva, de. acuerdo con nuestro Estatuto Social, convoca a los señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 14 de Agosto de 2026 a las 17:00 hs en primera convovatoria, en nuestra Sede Social, ubicada en la calle Córdoba nro. 746 de la localidad de Villanueva, General Paz, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1- Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior.

2- Designar dos (2) asociados para firmar el acta el Acta junto al Presidente y Secretario.

3- Tratamiento y consideración de la Memoria y Balance Anual, cerrado el 30/04/2026.

4- Renovación de los miembros de la Comisión Directiva y Revisores de Cuentas.