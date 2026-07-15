Calendario de eventos turísticos provincia de Buenos Aires

Del jueves 16 al jueves 23 de julio de 2026

Las vacaciones de invierno comienzan en los municipios bonaerenses con propuestas lúdicas, gastronómicas, visitas guiadas y deportivas. Villa Gesell realizará una nueva edición de Invierno Medieval en Mar Azul; Tandil, el 42° Festival de la Sierra; Mercedes, el Mercado Alfajor; Tornquist, la 1° Fiesta del Salame Serrano en Sierra de la Ventana; Luján, el 3° Parque de Invierno y Mar Chiquita, el 3° Festival de Invierno en Santa Clara del Mar.

CATÁLOGO ANUAL DE EVENTOS ACÁ

FIESTAS POPULARES

LAS FLORES

38° Encuentro de Payadores Juan Ramón Aristegui

Fecha, hora y lugar: Jueves 16, desde las 19:00, en el Centro Tradicionalista La Tacuara.

Descripción: Encuentro de destacados payadores, músicos y bailarines. Actúan Diego Suárez, Pablo Solo Díaz, Enrique Mario Cabrera, Emanuel Gabotto, Nicolás Membrian y Agustín Loyarte. En adhesión a los Festejos Patronales del Carmen de Las Flores. Entrada arancelada. Organiza la Municipalidad de Las Flores.

Más información: www.instagram.com/culturalasflores/ – www.facebook.com/culturalasflores – lasflores.tur.ar/eventos/38-encuentro-de-payadores/

LA COSTA (Santa Teresita)

9º Festival Día del Baterista

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 18, a las 14:00, en la Carabela de Santa Teresita, avenida Costanera entre calles 39 y 40.

Descripción: Ensamble de bateristas, artistas locales y regionales, clínicas y actividades de percusión. Homenaje a Oscar Moro. Se reprograma por mal tiempo. Entrada gratuita. Organiza Espacio Wayra con el apoyo de la Municipalidad del Partido de La Costa.

Más información: www.instagram.com/festivaldiadelbaterista/

VILLA GESELL (Mar Azul)

Invierno Medieval 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 18 al lunes 20, desde el mediodía, en Mar Azul.

Descripción: Espectáculos tribales, danzas, acrobacias y música celta, arquería y muestras de combates medievales. Continúa en Villa Gesell, del 24 al 27 de julio y del 31 de julio al 2 de agosto. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Villa Gesell.

Más información: www.instagram.com/villageselltur/ – www.facebook.com/turismovillagesell

TANDIL

42º Festival de la Sierra

Fecha,hora y lugar: Miércoles 22 al sábado 25, en distintos horarios, en el Club Defensa.

Descripción: Competencia de danza y malambo con importantes premios en efectivo. Categorías Adultos: Malambo individual, pareja danza estilizada, pareja danza tradicional y conjunto estilizado de raíz folclórica. Categoría Mayor: Malambo individual masculino y femenino y pareja danza tradicional. Copa Festival Nacional de las Sierras 2026. Inscripción: $20.000. Organiza la Peña El Cielo con el acompañamiento de la Municipalidad de Tandil.

Más información: www.instagram.com/elcielito_oficial_/ – www.facebook.com/ElcielitoOficial – www.instagram.com/festivaldelasierra/ –

EVENTOS GASTRONÓMICOS

TANDIL

2º Alfajores & CO

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 17, de 16:00 a 23:00; sábado 18 y domingo 19, de 14:00 a 23:00; en el Salón Mayor de la Cámara Empresaria de Tandil, calle Mitre 856.

Descripción: Más de doscientas variedades de alfajores, maridajes con café, licores y bebidas especiales; cocina en vivo, pastelería y «Hacé tu Propio Alfajor», propuesta lúdica e interactiva para las infancias. Entrada gratuita. Organiza Bartent Eventos con el acompañamiento de la Municipalidad de Tandil.

Más información: www.instagram.com/bartent_eventos/ – www.instagram.com/municipiodetandil/

MERCEDES

Mercado Alfajor

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 18, de 10:00 a 20:00, en la Plaza San Martín.

Descripción: Productores locales y regionales expondrán elaboraciones tradicionales y de autor. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Mercedes.

Más información: www.instagram.com/turismo_mercedes/ – www.facebook.com/dirturmercedes

SAAVEDRA (Pigüé)

3° Festival Folclórico

Fecha, hora y lugar: Sábado 18, a las 20:00, en el Club Independiente de Pigüé.

Descripción: Noche de música, tradición y encuentro con la participación de artistas como Desde el Alma, La Entramada, Sixto y Cantores Pigüé. Servicio de cantina. Entrada: $12.000. Organizan el Club Independiente Pigüé y el Centro Criollo El Pegual con el acompañamiento de la Municipalidad de Saavedra. Evento reprogramado, previsto para el 11/04.

Más información: www.instagram.com/turismosaavedrapigue/ – www.instagram.com/elpegualpigue/

TORNQUIST (Sierra de la Ventana)

1º Fiesta del Salame Serrano

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 19, a las 11:00, en Sierra de la Ventana.

Descripción: Degustación y venta de salames serranos artesanales, productos regionales, espectáculos musicales en vivo, presentaciones culturales y feria de artesanías y emprendimientos. Entrada gratuita. Organiza el Museo del Mate de Sierra de la Ventana y la Municipalidad de Tornquist.

Más información: www.instagram.com/museodelmate_oficial/ – www.facebook.com/museodematesensierra

EVENTOS CULTURALES

CARLOS CASARES

Ciclo de Jazz y Música Urbana

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingos de julio y agosto, a las 20:00, en el Salón Blanco Municipal.

Descripción: Jazz, tango y música urbana con destacados artistas nacionales. Entrada gratuita. Organiza la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Carlos Casares.

Más información: www.instagram.com/culturacasares/ – www.facebook.com/cultura.casares

SAN NICOLÁS

San Nicoland

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Todos los días de julio hasta el domingo 9 de agosto, de 12:00 a 18:00, en el Eco Parque San Nicolás.

Descripción: Juegos inspirados en diferentes animales, parques inflables, sector para la primera infancia y las tradicionales atracciones en el sector Yaguarón. Zoológicos, acuarios y reservas naturales. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de San Nicolás.

Más información: www.instagram.com/snciudad/ – www.facebook.com/SNciudad

LUJÁN

3º Parque de Invierno Luján

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Lunes 20 de julio al sábado 1 de agosto, de 12:00 a 18:00, en el Parque San Martín.

Descripción: Espectáculos musicales, talleres culturales, feria, artesanías, propuestas recreativas para todas las edades y participación de empresas locales. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Luján.

Más información: www.instagram.com/municipiodelujan/ – www.facebook.com/municipalidaddelujanoficial

MAR CHIQUITA (Santa Clara del Mar)

3º Festival de Invierno

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 23 al martes 28, de 12:00 a 20:00, en el Polideportivo Municipal.

Descripción: Música en vivo, paseo gastronómico y cervecero, artesanías, emprendimientos y propuestas culturales y recreativas para todo público. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.

Más información: www.instagram.com/municipalidad.marchiquita/ – www.facebook.com/municipalidad.marchiquita

EVENTOS DEPORTIVOS

LAPRIDA

2° Campeonato Regional de Rural Bike en Laprida

Fecha, hora y lugar: Domingo 19, a las 11:00, en el Club Social y Deportivo Juventud.

Descripción: Primera fecha del Campeonato Regional en distancias de 30 kilómetros, promocionales y 60, competitivos. Inscripción. www.codigoaventura.com.ar/carreras/laprida_rural-bike/ficha_tecnica.htm (incluye un kit con agua, cereal y fruta). Clasificación por chips, seguro. Organiza la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Laprida y el Club Social y Deportivo Juventud.

Más información: www.instagram.com/lapridadeportes – www.facebook.com/lapridadeportes

NECOCHEA

3° Desafío del Parque

Fecha, hora y lugar: Domingo 19, a las 8:00, en el Circuito Aeróbico, av. 10 y Pinolandia.

Descripción: Dos modalidades: caminata participativa, de 2,5 kilómetros y carreras competitivas, de 4 y 8 kilómetros. Reglamento: acortar.link/Bu0BdC Actividad gratuita. Organiza la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Necochea.

Más información: www.instagram.com/necocheatur – www.facebook.com/NecocheaTur

VISITAS GUIADAS

CHACABUCO

Senderismo al Golf

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 19, a las 8:30, en el Polideportivo Municipal.

Descripción: Caminata de 20 kilómetros en el Golf Club local. Actividad gratuita con inscripción previa al: (2364) 691355. Organiza la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Chacabuco.

Más información: www.instagram.com/diredeporteschacabuco/ – www.facebook.com/profile.php?id=100044452574732

LA COSTA (San Clemente del Tuyú)

Visita Guiada Reserva Municipal Vivero Cosme Argerich

Fecha, hora y lugar: Sábado 18 y domingo 19, a las 14:00, en el Vivero Cosme Argerich.

Descripción: Senderismo guiado orientado a la educación ambiental, el encuentro y la puesta en valor del patrimonio natural local. El vivero cuenta con 36 hectáreas de bosques y senderos, con 1.800 ejemplares de árboles y una variada fauna autóctona. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de La Costa.

Más información: www.instagram.com/miramararg/?hl=es miramar.tur.ar/index.php/noticias/

SAN PEDRO

Visitas Guiadas por el Caso Histórico

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 19, a las 10:00, desde Casona de Turismo, Mitre y Liniers.

Descripción: Recorrido por la casa más antigua de la ciudad, la plaza principal, la Basílica, la Escalera de las Flores (con la técnica mosaiquismo), plazoleta Fray Cayetano José Rodríguez (prócer de la independencia argentina), Palacio Municipal, casa de estilo francés, Museo Paleontológico, un restó ambientado como antiguo almacén de campo y la biblioteca popular Rafael Obligado. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de San Pedro.

Más información: www.instagram.com/sec.cul.tur.edu.dep/ – www.facebook.com/sec.cul.tur.edu.dep

NECOCHEA

Visita Guiadas a la Estación de Piscicultura

Fecha, hora y lugar: Miércoles 22 a las 14:00 y a las 15:00, desde la Secretaría de Turismo y Desarrollo Productivo, av. 2 y calle 87,

Descripción: Recorrido por la estación que promueve el conocimiento de las especies autóctonas del Río Quequén. Duración de la visita: una hora. Actividad gratuita. Transporte con cupo limitado. Inscripciones: 2262431153 Organiza la Municipalidad de Necochea.

Más información:

www.facebook.com/NecocheaTur – www.instagram.com/necocheatur

FERIAS Y EXPOSICIONES

LUJÁN

Monet Inmersivo

Fecha, hora y lugar: Martes a domingos de julio, de 10:00 a 18:00, en el Museo Municipal de Bellas Artes Fernán Félix de Amador.

Descripción: Experiencia multisensorial con proyecciones en 180° de las obras más emblemáticas de Monet, uno de los grandes maestros del impresionismo. Entradas en la boletería del Museo. Organiza la Municipalidad de Luján.

Más información: www.instagram.com/culturasyturismolujan/ – www.facebook.com/culturasyturismolujan

TRES ARROYOS (Claromecó)

5° Inverná: Feria de Arte y Diseño

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 18 y domingo 19, a las 16:00, en el SUM de calle 20 entre 11 y 9.

Descripción: Artistas locales, instituciones, propuestas gastronómicas y emprendimientos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Tres Arroyos

Más información: www.instagram.com/turismo.tresarroyos/ – www.facebook.com/turismo.tresarroyos

NECOCHEA

3º Expo Vacaciones de Invierno

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 23 al sábado 25, de 14:00 a 19:00, en el Centro Cultural Necochea Biblioteca Popular Andrés Ferreyra, calle 54 entre 61 y 63.

Descripción: Emprendimientos locales, actividades recreativas y culturales, música en vivo y sorteo. Entrada gratuita. Organiza la Dirección de Emprendimientos y Pymes de la Municipalidad de Necochea.

Más información: www.instagram.com/necocheatur – www.facebook.com/NecocheaTur

TRENQUE LAUQUEN

Arte + Cine Sin Límites

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 23 y 30, de 16:00 a 18:00, en el Polo Científico Tecnológico, calle Hernández 816; viernes 24 y 31, de 16:00 a 18:00, en el Museo Municipal de Arte Mural, calle Wilde 10 Bis – Cuadro Ferroviario.

Descripción: Propuesta de realidad virtual para descubrir reconocidas obras de arte de una forma inmersiva e innovadora. Entrada gratuita con inscripción previa. Organiza la Municipalidad de Trenque Lauquen.

Más información: www.instagram.com/trenquelauquen/ – www.facebook.com/municipio.trenquelauquen

Eventos sujetos a modificaciones por el organizador y/o Municipio.

Más información en @turismopba y buenosaires.tur.ar, un destino bueno, bonito y bonaerense.