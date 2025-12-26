CHASCOMÚS: Un joven murió arrollado por el tren

Este viernes, alrededor de las 7.30 de la mañana un joven murió arrollado por el tren a la altura de la calle Castelar, en la ciudad de Chascomús. Trabaja Policía Científica en el lugar.

El ayudante del maquinista ya declaró lo que había visto desde la formación; y el titular de la UFID 10 Dr. Jonatan Robert, ordenó que el sábado 27 a las 12 del mediodía se efectúe la autopsia de rigor.

Dos horas después del suceso, se nos informa que aún no se ha podido identificar al joven ya que no llevaba documentación consigo.

Créditos: Sergio “Tony” Peralta