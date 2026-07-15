Casi 100.000 usuarios de TV sin servicio

Cuando parecía que no se podía soportar más nerviosismo, en plena transmisión del partido entre Argentina e Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026, se produjo un corte en la conexión de televisión. Este corte impidió ver los dos goles, que finalmente le dieron la victoria al seleccionado nacional.

Este hecho, no se produjo solo en nuestra localidad, sino que fue un problema generado en el servidor de origen.

“El mayorista de nuestros proveedores tuvo un corte en zona de Marcos Paz”, explicó el Gerente de la Cooperativa de Electricidad, Marcelo Raffone.

Este problema afectó a numerosos distritos, entre ellos “Belgrano, Brandsen, Marcos Paz, Jeppener, Altamirano, Doomselaar, Alejandro Korn”, entre otros, afectando a casi 100.000 usuarios de TV.

Desde la Cooperativa se intentó solucionar el problema, pero “no pudimos activar nuestro segundo proveedor de tv porque también estuvo afectado”, aclaró Raffone, quien asegura que “entendemos la bronca (de los usuarios), pero no dependía de nosotros”.

Por otro lado, es de destacar el trabajo que se llevó adelante por los responsables del área, que realizaron las gestiones necesarias para que la señal DSport, la cual transmitía los 104 partidos del Mundial, llegue a todo el distrito de manera gratuita.