Provincia firmó en Córdoba un convenio para fortalecer la cooperación en capacitación, innovación y desarrollo territorial

El proyecto cuenta con el acompañamiento de organizaciones como Agricultores Federados Argentinos (AFA), la Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF), la Federación de Cooperativas de la Provincia de Santa Fe (FESCOE), la Asociación Coordinadora de Consejos Regionales de Córdoba Cooperativa (FECOSI) y FECESCOR. Asimismo, mantiene acuerdos de cooperación académica con la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL) y la Universidad de San Isidro.

Del encuentro también participaron el Secretario de Desarrollo de Cooperativas y Mutuales de Córdoba, Domingo Benso; el jefe del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Pablo Tissera; el presidente de la Federación de Cooperativas Eléctricas, Luis Castillo; el presidente de la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) y vicepresidente de la Asociación Internacional de la Mutualidad, Alejandro Russo; el presidente de la Cooperativa Eléctrica Mixta del Oeste y Otros Servicios Públicos Ltda., José «Pepe» Sánchez; el decano de la Universidad Cooperativa y Mutual Argentina (UCMA), Nahúm Mirad; y el director provincial de Cooperativas del Ministerio de Desarrollo Agrario, Nicolás Bento.

El ministro sostuvo que «no puede haber una macroeconomía que esté funcionando bien si a los sectores productivos les va mal y si a la gente no le alcanza el bolsillo». En ese sentido, remarcó que «sostener la producción tiene un sentido porque es el pilar de las posibilidades de arraigo y de las posibilidades de desarrollo local» y advirtió que «no es un problema del productor ni del que tiene la empresa o el emprendimiento; es un problema de la generalidad de la economía. Tenemos un contexto general que es contrario a la producción».

Asimismo, defendió el rol estratégico de los pequeños y medianos productores y del cooperativismo en el desarrollo del país. «Para nosotros no da lo mismo si 100 millones de toneladas las hace un productor o las hacen miles de productores», afirmó. Y agregó: «Está en juego cómo se genera una alternativa que permita impulsar la producción, el trabajo, el desarrollo local y el arraigo. La realidad también puede transformarse».

Javier Rodríguez también puso el foco en la necesidad de fortalecer la comercialización para garantizar mejores condiciones a quienes producen. «Necesitamos tener un entramado de productores medianos y pequeños que permita que realmente haya más oportunidades de trabajo y más oportunidades de desarrollo personal. Si nosotros queremos y entendemos realmente que necesitamos tener un entramado de productores, no puede ser que después el que comercializa sea uno solo», señaló. En esa línea, sostuvo que «necesitamos fortalecer distintas estrategias que permitan que la producción no termine sucumbiendo a lo que ocurre finalmente en la comercialización».

Como ejemplo de esas políticas, destacó el alcance del programa Mercados Bonaerenses: «Contando cooperativas, contando asociaciones y contando distintos grupos, hoy tenemos incorporados más de 2.500 productores al programa Mercados Bonaerenses». Finalmente, aseguró que «no hay política pública de escritorio. La política pública se hace discutiendo, hablando con los distintos actores que están involucrados para que efectivamente sea lo que se necesita».