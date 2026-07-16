Provincia firmó en Córdoba un convenio para fortalecer la cooperación en capacitación, innovación y desarrollo territorial

El ministro de Desarrollo bonaerense, Javier Rodríguez, suscribió un acuerdo con la Fundación Pedagógica Cooperativista y Mutualista Suramericana, institución impulsora del proyecto de la Universidad Cooperativa y Mutual Argentina (UCMA). Durante su visita a Córdoba también mantuvo reuniones con productores de la Cooperativa La Regional, en Cruz del Eje, y con representantes de la Sociedad Rural de la ciudad de Córdoba.
|El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, firmó en la ciudad de Villa Dolores, Córdoba, un convenio con la Fundación Pedagógica Cooperativista y Mutualista Suramericana (FPCMS) con el objetivo de desarrollar acciones conjuntas de capacitación, asistencia técnica, investigación aplicada e innovación para fortalecer las cadenas de valor agropecuarias y el desarrollo territorial mediante la articulación entre el Estado provincial y una institución dedicada a la formación superior, la innovación y la promoción de la economía social y solidaria.
El acuerdo también expresa el respaldo del Ministerio de Desarrollo Agrario al proyecto de conformación de la Universidad Cooperativa y Mutual Argentina (UCMA), impulsando su desarrollo como una herramienta para ampliar el acceso a la educación superior con fuerte anclaje territorial y cooperativo. «Desde la Provincia de Buenos Aires creemos que el desarrollo productivo requiere más articulación, más conocimiento y más capacitación. Este acuerdo nos permite seguir construyendo vínculos con instituciones comprometidas con el desarrollo territorial, la innovación y el cooperativismo», destacó Javier Rodríguez tras la firma.
En el marco de su visita a Córdoba, el ministro también desarrolló una agenda de trabajo con representantes del sector productivo. Mantuvo una reunión con el ministro de Bioagroindustria de esa provincia, Sergio Busso, con quien analizó la situación productiva de Buenos Aires y Córdoba y los principales desafíos que enfrenta el sector agropecuario. Además, visitó la Cooperativa La Regional, de Cruz del Eje, donde intercambió con productores sobre la realidad de las economías regionales e invitó a los productores locales a incorporarse al programa Mercados Bonaerenses para comercializar sus productos, ampliando así sus canales de comercialización. Posteriormente, se reunió con representantes de la Sociedad Rural de Córdoba para dialogar sobre el contexto del sector y las políticas necesarias para fortalecer la producción.
La FPCMS es una entidad sin fines de lucro dedicada a promover la educación, la investigación y la vinculación territorial bajo los principios de la economía social y solidaria. Es la institución fundadora e impulsora del proyecto de la UCMA, una iniciativa orientada a fortalecer el desarrollo humano, la inclusión y el arraigo en todo el país. Actualmente, el proyecto avanza en las instancias jurídicas, administrativas y académicas necesarias para su presentación ante la Dirección Nacional de Gestión Universitaria (DNGU) y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).
|La propuesta de la UCMA plantea un modelo innovador para la educación superior al acercar la universidad a las comunidades locales, en lugar de concentrarla exclusivamente en los grandes centros urbanos. A través de una red de cooperativas, mutuales y organizaciones territoriales, busca generar espacios de formación, investigación y extensión que contribuyan al desarrollo regional y al arraigo.
|El proyecto cuenta con el acompañamiento de organizaciones como Agricultores Federados Argentinos (AFA), la Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF), la Federación de Cooperativas de la Provincia de Santa Fe (FESCOE), la Asociación Coordinadora de Consejos Regionales de Córdoba Cooperativa (FECOSI) y FECESCOR. Asimismo, mantiene acuerdos de cooperación académica con la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL) y la Universidad de San Isidro.
Del encuentro también participaron el Secretario de Desarrollo de Cooperativas y Mutuales de Córdoba, Domingo Benso; el jefe del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Pablo Tissera; el presidente de la Federación de Cooperativas Eléctricas, Luis Castillo; el presidente de la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) y vicepresidente de la Asociación Internacional de la Mutualidad, Alejandro Russo; el presidente de la Cooperativa Eléctrica Mixta del Oeste y Otros Servicios Públicos Ltda., José «Pepe» Sánchez; el decano de la Universidad Cooperativa y Mutual Argentina (UCMA), Nahúm Mirad; y el director provincial de Cooperativas del Ministerio de Desarrollo Agrario, Nicolás Bento.
El ministro sostuvo que «no puede haber una macroeconomía que esté funcionando bien si a los sectores productivos les va mal y si a la gente no le alcanza el bolsillo». En ese sentido, remarcó que «sostener la producción tiene un sentido porque es el pilar de las posibilidades de arraigo y de las posibilidades de desarrollo local» y advirtió que «no es un problema del productor ni del que tiene la empresa o el emprendimiento; es un problema de la generalidad de la economía. Tenemos un contexto general que es contrario a la producción».
Asimismo, defendió el rol estratégico de los pequeños y medianos productores y del cooperativismo en el desarrollo del país. «Para nosotros no da lo mismo si 100 millones de toneladas las hace un productor o las hacen miles de productores», afirmó. Y agregó: «Está en juego cómo se genera una alternativa que permita impulsar la producción, el trabajo, el desarrollo local y el arraigo. La realidad también puede transformarse».
Javier Rodríguez también puso el foco en la necesidad de fortalecer la comercialización para garantizar mejores condiciones a quienes producen. «Necesitamos tener un entramado de productores medianos y pequeños que permita que realmente haya más oportunidades de trabajo y más oportunidades de desarrollo personal. Si nosotros queremos y entendemos realmente que necesitamos tener un entramado de productores, no puede ser que después el que comercializa sea uno solo», señaló. En esa línea, sostuvo que «necesitamos fortalecer distintas estrategias que permitan que la producción no termine sucumbiendo a lo que ocurre finalmente en la comercialización».
Como ejemplo de esas políticas, destacó el alcance del programa Mercados Bonaerenses: «Contando cooperativas, contando asociaciones y contando distintos grupos, hoy tenemos incorporados más de 2.500 productores al programa Mercados Bonaerenses». Finalmente, aseguró que «no hay política pública de escritorio. La política pública se hace discutiendo, hablando con los distintos actores que están involucrados para que efectivamente sea lo que se necesita».