Recuperan bicicleta sustraída

LA JEFATURA DE POLICÍA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ INFORMA:
Se informa a los Medios de Comunicación Locales, que con fecha 13/07/2026 se recepciona denuncia penal por bicicleta sustraída en vía pública, siendo la misma del tipo mountain bike, color negra, marca Fire Bird. Obteniendo material fílmico se observa a un sujeto masculino mayor de edad, con domicilio en este medio, como el autor material, motivo por el cual se procede a constatar que dicho rodado se hallaba ilegitimamente en poder de este sujeto, siendo aprehendido y puesto a disposición de la Justicia por la carátula de HURTO AGRAVADO DE VEHICULO DEJADO EN LA VIA PUBLICA, recuperando el bien sustraído y entregado a su propietaria. Intervino UFID de Brandsen y Ayudantia Fiscal Local.
Fdo. Crio. Mayor Lucas Adrián Andersen Jefe Policía Seguridad Comunal Gral. Paz.
POLICIA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ