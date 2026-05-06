Campaña de detección gratuita de asma: se estima que 2 millones de argentinos podrían padecerla sin saberlo

En el marco del Día Mundial del Asma, la Asociación Argentina de Pacientes con Asma (AAPA) lanza una campaña nacional gratuita de detección dirigida a personas con síntomas de la enfermedad. La iniciativa busca reducir el subdiagnóstico de asma en el país, donde se estima que alrededor de 2 millones de personas podrían padecerla sin contar con un diagnóstico médico, lo que retrasa el tratamiento y aumenta el riesgo de complicaciones.

Desde el 4 y hasta el 10 de mayo aquellas personas con signos y síntomas de la enfermedad podrán acceder a un turno gratuito con un médico especialista ingresando en www.pedirturno.com.ar

La atención efectiva se realizará desde el 11 al 15 de mayo.

El asma es una enfermedad crónica, frecuente, no trasmisible y potencialmente grave caracterizada por inflamación crónica de las vías respiratorias. En las personas que tienen asma, los bronquios están inflamados en mayor o menor grado, lo que provoca obstrucción y dificultad, principalmente, para la expulsión del aire durante la expiración. La enfermedad afecta tanto a niños como a adultos, y es la enfermedad crónica más habitual en la población infantil.

Una enfermedad frecuente, pero muchas veces invisibilizada

Se trata de una de las enfermedades con de mayor prevalencia mundial, que varía entre el 5% y más del 20%. “En Argentina, se estima que alrededor de 4 millones de personas tienen diagnóstico de asma, y miles de casos permanecen sin detectar” explicó Álvaro Pérez Centeno, presidente de Asociación Argentina de Pacientes con Asma (AAPA).

“El asma es una enfermedad frecuente pero muchas veces subdiagnosticada. Estudios internacionales y regionales muestran que entre un 30% y un 50% de los casos no están identificados. En Argentina, estimamos que hasta 2 millones de personas podrían tener asma sin saberlo, lo que retrasa el inicio del tratamiento y aumenta el riesgo de crisis e internaciones”, señaló la Dra. Anahí Yáñez, médica especialista en Alergia e Inmunología Clínica, asesora científica de AAPA, MN 81656. “Muchas personas conviven durante años con síntomas respiratorios sin consultar, lo que retrasa el diagnóstico y empeora su calidad de vida” agregó.

Organismos como la Organización Mundial de la Salud y guías internacionales señalan que:

Muchas personas con asma no reciben diagnóstico formal.

Los síntomas suelen normalizarse o confundirse (tos crónica, “falta de aire por estrés”, etc.)

El subdiagnóstico es más frecuente en: adultos, pacientes con formas leves o intermitentes, contextos con barreras de acceso al sistema de salud.

Síntomas y factores de riesgo

Los síntomas de la enfermedad varían con el tiempo y en intensidad. Suelen ser los más comunes:

Silbidos en el pecho.

Falta de aire o disnea.

Tos persistente.

Sensación de opresión torácica.

Sensación de opresión torácica

Empeoramiento nocturno.

Hay diversos factores que pueden aumentar el riesgo de padecer asma, y suele ser difícil encontrar una única causa directa. Entre estos factores se encuentran:

Antecedentes familiares.

Enfermedades alérgicas (rinitis, dermatitis).

Exposición a contaminantes o humo de tabaco.

Infecciones respiratorias tempranas.

Prematuridad o bajo peso al nacer.

Obesidad.

“Aproximadamente entre el 60% y el 80% de los casos de asma tienen origen alérgico, aunque el porcentaje varía según la edad” indicó el Dr. Pablo Moreno, médico especialista en alergia e inmunología, presidente de la Fundación para el Estudio del Asma y otras Enfermedades Alérgicas (FUNDALER), MN 88.030. “La inflamación bronquial, en el asma, es originada, en la mayor parte de las veces, por una reacción alérgica. Los elementos causantes o alérgenos más frecuentes, en ese sentido, son los ácaros, las cucarachas, los animales domésticos, los hongos anemófilos y los pólenes. El alergólogo, a través de la historia clínica, los tests cutáneos y la espirometría podrá llegar al diagnóstico” explicó la Dra. Silvana Monsell, médica pediatra y alergista, presidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC), MN 115542.

Diagnóstico y tratamiento: claves para mejorar la calidad de vida

“El asma representa un desafío para la salud pública, ya que impacta en la calidad de vida, el rendimiento escolar y laboral, y los costos del sistema de salud” expresó la Dra. Yáñez.

“Entre los niños menores de 12 años la prevalencia del asma es del 12,5 %, siendo una de las principales causas de ausentismo escolar” alertó el Dr. Moreno.

“La detección temprana es fundamental. Muchos pacientes conviven con síntomas durante años sin consultar, lo que retrasa el diagnóstico y aumenta el riesgo de crisis” agregó la especialista. El diagnóstico de la enfermedad es fundamental para poder llevar adelante el abordaje correspondiente y mejorar el impacto en los pacientes. El diagnóstico de asma se basa en el estudio de los síntomas (sensación de pecho cerrado u oprimido, dificultad respiratoria, tos o silbidos en el pecho), más pruebas de función pulmonar como la espirometría, una prueba no invasiva que mide la capacidad pulmonar mediante el volumen de aire que se espira.

«Las personas pueden presentar distintos niveles de gravedad de asma: leve, moderada y grave. Si bien la minoría representa pacientes con asma grave, todos requieren algún tratamiento y seguimiento para evitar crisis que lo pongan en riesgo y para tener una óptima calidad de salud respiratoria.” agregó el Dr. Sebastián Ferreiro, médico neumonólogo y coordinador de la sección Enfermedades Obstructivas de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), MN 89.674.