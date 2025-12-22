Calendario de vacunación 2026 para las campañas contra la fiebre aftosa

El SENASA confirmó el cronograma para la primera y segunda campaña antiaftosa y antibrucélica del próximo año, de acuerdo al cambio de estrategia.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) estableció el calendario 2026 para la primera y segunda campaña anual de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina, en las zonas donde se aplica de forma sistemática.

En línea con la Resolución SENASA 711/2025, que determina la nueva estrategia de vacunación contra la fiebre aftosa a partir del próximo año, el organismo sanitario nacional oficializó el cronograma previsto para los dos ciclos vacunales.

Con el acuerdo de las comisiones provinciales de Sanidad Animal y asociaciones rurales, los días 2 y 9 de marzo comenzarán a vacunar las provincias de Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero, Mendoza, San Juan, La Pampa y San Luis.

Algunos planes de provincias situadas en el norte del país, como Jujuy, Catamarca y Tucumán comenzarán con el primer ciclo de vacunación en enero del próximo año, mientras que otras regiones diferenciadas de Salta y La Rioja iniciarán sus campañas en abril.

Para la primera campaña, todos los predios ganaderos deberán vacunar a la totalidad de las categorías bovinas y bubalinas. En el caso de los establecimientos de engorde a corral, los mismos podrán optar —con previo aviso a la oficina del SENASA en la jurisdicción— por realizar una vacunación estratégica al ingreso de los animales, o bien continuar con la inoculación sistemática, quedando exceptuados de vacunar en el primer ciclo.

Con el cambio de estrategia, en la segunda campaña anual se deberá inmunizar únicamente a las categorías terneros y terneras con una dosis de refuerzo, dejando de inocular vaquillonas, novillos, novillitos y toritos. Esto implicará para el sector productivo un ahorro cercano a 14 millones de dosis y de aproximadamente 22 millones de dólares.

Además, se realizará la campaña de vacunación contra la brucelosis bovina en terneras de 3 a 8 meses en todo el territorio nacional, con excepción de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, reconocida como libre de la enfermedad.

Para mayor información, acceder al calendario oficial de vacunación 2026