“Caballo Negro” se consagró campeón de Ajedrez

Este domingo se disputó la quinta y última fecha de la Liga Rápida por Equipos, organizada por el Club de Ajedrez La Plata, donde se definieron los campeones de la temporada 2025.

El prix inició en febrero, y en la tabla acumulada general, el gran campeón del año resultó ser el equipo Caballo Negro, que presentó en esta última fecha a Alejandro Taus (Ranchos), Alberto Celada y Blas Massencio (General Belgrano). Durante el año también formaron parte del conjunto Soledad Bonino y Ángel Behrens.

El subcampeonato quedó en manos de Gladiadores, mientras que Plateritos ocupó el tercer lugar, Chess 25 el cuarto, y Mate Amargo completó el quinto puesto.

En total, la Liga reunió a 30 equipos de 13 localidades de la provincia de Buenos Aires, consolidándose como uno de los torneos por equipos más convocantes de la región.

Fuente: Fm Río 104.3 General Belgrano