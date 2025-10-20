Hugo Baudry participó del Desafío Cuerpo de Bomberos de Concepción

Entre el 18 y 19 de octubre se llevó adelante en Chile, una competencia de habilidades bomberiles, donde estuvo presente el ranchero Hugo Baudry, representando a Berisso y a General Paz.

publicidad

El Desafío Cuerpo de Bomberos de Concepción se llevó a cabo a un costado del Teatro Regional del Biobío, en Chile, y un grupo de Bomberos de Argentina estuvo allí para representar al país.

Más de 600 voluntarios de Chile, Colombia y Argentina pusieron a prueba toda su experiencia y habilidades.

“Cada cual representando a su cuartel. Yo llevé la bandera de Ranchos, de Berisso… Éramos un equipo de Berisso, Ensenada, Roque Pérez, Gutiérrez, Navarro…, siete cuarteles distintos”, detalla Hugo Baudry.

Este domingo finalizó la quinta edición del Desafío CBC, “competencia que estuvo marcada por el alto nivel de todos sus competidores”, destacaron desde la organización.

De Berisso, Cuartel en el cual se desempeñó hasta hace poco tiempo, y hoy es Bombero de Reserva, “sacamos un tercer puesto individual femenino y un cuarto puesto grupal mixto. Y los otros equipos quedaron entre los 8 mejores, así que más que contentos. Una experiencia muy buena, muy linda”, expresa Hugo.