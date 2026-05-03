Brandsen celebra la XVIII Fiesta Provincial del Carruaje

Este domingo 3 de mayo, Brandsen se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Provincial del Carruaje

El Municipio invita a una jornada llena de tradición, cultura y encuentro popular en el marco de la XVIII Fiesta Provincial del Carruaje, organizada junto al Centro Tradicionalista Coronel Brandsen.

Cronograma de actividades:

Desde las 11 hs en el Predio de la Cooperativa de Agua Potable habrá entrevero de tropillas, con asado por kilo y venta al público, a cargo del Centro Tradicionalista Coronel Brandsen.

Desde las 13 hs en la Avenida Rivadavia, será la presentación del Taller de Danzas de Marta Díaz, y luego el desfile de carruajes, con la participación de la prestigiosa chata La Luz del Desierto, de Navarro.