Vecinos de Loma Verde alertaron sobre caza ilegal, y la policía detuvo a tres hombres

El Comando de Prevención Rural de General Paz detuvo a tres hombres mayores de edad, provenientes de la localidad de La Plata, que se encontraban recorriendo caminos rurales.
publicidad
La detención fue posible gracias al aviso de vecinos, que alertaron al personal policial en cercanía a la vía pública, sobre acceso a Loma Verde, camino Provincial 043-02 y Rivadavia, donde uno de los sujetos poseía captura activa en el juzgado correccional Nº 1 de La Plata, (causa I.S.N. 3587495 IPP 16068) por desobediencia-amenazas-violación de domicilio. Se labran actuaciones correspondientes dando intervención al Juzgado más arriba mencionado.
Noticia patrocinada por