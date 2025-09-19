Interpelan al Ejecutivo por no implementar una ordenanza de 2019

El próximo lunes 22 de septiembre se llevará adelante una nueva sesión ordinaria en el Honorable Concejo Deliberante de General Paz. En la ocasión, se tratarán 11 puntos con diferentes temáticas y necesidades.

En el temario, difundido a través de la Secretaría, se dio a conocer cuál será el orden del día, el cual incluye correspondencia recibida y emitida, los despachos de las comisiones correspondientes a cada asunto, así como también nuevos requerimientos y propuestas.

Un proyecto en particular, ingresado por Juntos por General Paz, nos obligó a buscar en los archivos del HCD, a qué hacía alusión: “D11) P/D Ref. a: “Solicitar al Departamento Ejecutivo informe las razones por las cuales no se implementó la Ordenanza 12/2019”. (JUNTOS POR GENERAL PAZ)”

La Ordenanza 12/2019 modifica en su artículo primero, otra ordenanza vigente desde 1997. “La misma establece la forma de imposición de nombres a las calles aledañas, calle de circunvalación, e islas de la Laguna de Ranchos”, reza la resolución.

La propuesta es nombrar la calle perimetral de la Laguna de Ranchos con el nombre del ex presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín; Argumentando a través de una detallada descripción, vida y obra del político nacido en Chascomús, al conmemorarse el 10º aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 31 de marzo de 2009.

El proyecto, y posterior ordenanza aprobada el 8 de abril de 2019 por el Concejo Deliberante, resuelve: “ARTÍCULO 1º: Modifíquese el Artículo 1° de la ordenanza número 25/97, promulgada por Decreto 252/97 de fecha 2/9/97, el cual quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 1°: “Imponer a las islas de la laguna de Ranchos y a las calles aledañas, nombres de flora y fauna de la zona. E impóngase el nombre de Presidente Dr. RAÚL RICARDO ALFONSÍN a la calle de circunvalación de la Laguna de Ranchos en toda su extensión.”

Tal ordenanza nunca fue tomada en cuenta por los Jefes Comunales del distrito, colocando los carteles nomencladores correspondientes; así como tampoco, jamás se refirieron en comunicados oficiales a la circunvalación con su nombre.

Es por ello, que desde la oposición solicitan al Ejecutivo, explique las razones por las cuales esto no fue efectivizado hasta el momento, cuando han pasado más de seis años de su aprobación.