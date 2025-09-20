Regional de Torneos Abuelos Bonaerenses: Sábado y el martes en el C.E.F.

A través de la Dirección de Adultos Mayores, de la Secretaria de Deportes de la Municipalidad de General Paz se dio a conocer el cronograma de actividades correspondientes a la instancia regional de los Torneos Bonaerenses.

Las mismas, se dividirán entre el día sábado y el martes, y todas tendrán su epicentro en el Centro de Educación Física.

A las 8,30 hs recibimiento de los municipios, desayuno y acreditación. A las 10 hs competencia.

Disciplinas de mañana sábado: cartas, Burako, Damas, Ajedrez, Sapo y Taba.

Estos serán los representantes por General Paz:

Chinchón: Elisabet Fernández;

Truco Mixto: Loyola Luisa y Volmer Waldemar;

Burako: Ponce de León Miguel;

Sapo Masculino: Díaz Miguel;

Sapo Femenino: Quinteros María Angélica;

Lotería Carrera Liliana;

Escoba de 15: Villamayor y Castañeda;

Sapo Intergeneracional: Torres Ubaldo y Malla Ariel;

Taba Mixta: Costanzo Mirta;

Truco Ambos sexos: Ramos Juan y Ramos Mauricio;

Truco Intergeneracional: Spinosi Rodolfo y Maggi Gregorio

El día martes se realizará Natación, Tejo y Newcom.