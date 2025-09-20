Regional de Torneos Abuelos Bonaerenses: Sábado y el martes en el C.E.F.

A través de la Dirección de Adultos Mayores, de la Secretaria de Deportes de la Municipalidad de General Paz se dio a conocer el cronograma de actividades correspondientes a la instancia regional de los Torneos Bonaerenses.
Las mismas, se dividirán entre el día sábado y el martes, y todas tendrán su epicentro en el Centro de Educación Física.
A las 8,30 hs recibimiento de los municipios, desayuno y acreditación. A las 10 hs competencia.
Disciplinas de mañana sábado: cartas, Burako, Damas, Ajedrez, Sapo y Taba.
Estos serán los representantes por General Paz:
Chinchón: Elisabet Fernández;
Truco Mixto: Loyola Luisa y Volmer Waldemar;
Burako: Ponce de León Miguel;
Sapo Masculino: Díaz Miguel;
Sapo Femenino: Quinteros María Angélica;
Lotería Carrera Liliana;
Escoba de 15: Villamayor y Castañeda;
Sapo Intergeneracional: Torres Ubaldo y Malla Ariel;
Taba Mixta: Costanzo Mirta;
Truco Ambos sexos: Ramos Juan y Ramos Mauricio;
Truco Intergeneracional: Spinosi Rodolfo y Maggi Gregorio
El día martes se realizará Natación, Tejo y Newcom.