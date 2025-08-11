UNIDOS POR UNA BUENA CAUSA: Chocolatada por los Niños

El próximo domingo 17 se celebra en nuestro país el “Día del Niño” y por tal motivo, los clásicos rivales futboleros, Boca y River deciden unirse en Ranchos para festejar juntos este día tan significativo.

La Peña Xeneize “Ranchos es Azul y Oro”, junto a la Agrupación de Ranchos «Al Monumental» invitan a toda la comunidad a festejar el Día de la Niñez con una gran Chocolatada. La cita es el sábado 16 de agosto, desde las 14:30 hs en la Isla central de la Laguna, con entrada libre y gratuita.

Durante la jornada habrá sorteos, música, juegos y muchas más propuestas para que los niños, junto a sus familias, disfruten de un día especial.

Previo a este encuentro, ambos organizadores estarán recibiendo donaciones para que cada chico pueda llevarse su regalo: Bolsas de chupetines, caramelos, alfajores y juguetes, para poder sortear.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con la Peña “Ranchos es Azul y Oro” o con la Agrupación “Al Monumental”.