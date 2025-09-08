Triunfo de Sergio Fredes en el GP Ciudad de Venado Tuerto

Con 391 ciclistas y un marco multitudinario, el clásico callejero volvió a ser una fiesta. La prueba principal de la jornada el triunfo fue para Sergio Fredes, representante del Sindicato Argentino de Televisión (SAT).

Este domingo, la ciudad de Venado Tuerto fue el epicentro de uno de los eventos más esperados por los amantes del ciclismo en la región. El Gran Premio Ciudad de Venado Tuerto, en su 19ª edición, contó con la participación de destacados ciclistas de todo el país.

El evento, organizado por el Club Ciclista Mario Mathieu y fiscalizado por la Federación Ciclista Santafesina, se consolidó como una de las competencias más importantes de la temporada, con más de $8.000.000 en premios.

En el tradicional circuito callejero de 1300 metros, casi 400 corredores de todo el país y de países vecinos brindaron un espectáculo inolvidable ante una multitud que colmó las veredas durante toda la jornada.

La competencia reunió a 391 ciclistas, convirtiéndose una vez más en uno de los eventos más convocantes del calendario. Desde los más pequeños hasta la categoría de elite, el programa incluyó pruebas vibrantes en todas las divisiones, con definiciones ajustadas y un gran nivel técnico.

En la prueba principal, el triunfo fue para Sergio Fredes, representante del Sindicato Argentino de Televisión (SAT), oriundo de Ranchos. El podio se completó con el uruguayo Leonel Rodríguez Ramos (Náutico y Pesca Boca Cufré) y su compatriota Juan Caorsi Olivera (Armonía Cycles Club).

Fuente: Sur24