Madrugada trágica: Falleció un joven en siniestro vial

Producto de una colisión entre un automóvil y una motocicleta, perdió la vida un joven de nuestra ciudad.

El hecho ocurrió apenas pasada la medianoche de este lunes, en la intersección de las calles Centurión y Belgrano, cuando colisionaron una motocicleta en la que circulaba un joven de 26 años, y un automóvil Ford Fiesta conducido por un hombre de 45 años.

Por causas que son materia de investigación, se produjo el choque entre ambos rodados, y debido a la gravedad de las lesiones recibidas, el conductor de la moto debió ser trasladado al Hospital Campomar, en donde falleció poco más de una hora después de ingresar.

Este hecho vuelve a enlutar a una comunidad entera. Enviamos nuestras condolencias a familiares y amigos.